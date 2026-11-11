Los sindicatos descargan su rabia por el fracaso de la huelga contra la Policía: "Se ha utilizado gas pimienta"

Los piquetes violentos sindicales no han conseguido paralizar la actividad en Mercamadrid esta madrugada a pesar de haber intentado impedir que los trabajadores pudieran comenzar su jornada de trabajo. Y es que el principal mercado de abastos de la capital se ha convertido en uno de los puntos calientes del día para los huelguistas que han cortado los accesos, lo que ha provocado que un centenar de policías hayan tenido que actuar para abrir esas carreteras incluso utilizando gas pimienta. Y esto es a lo que se han aferrado UGT, CCOO y el Sindicato de Inquilinas para mostrar su rabia tras el pinchazo de la huelga general.

Tras las cargas policiales se ha informado de que varios huelguistas han resultado heridos, si bien no ha sido hasta mediodía cuando la secretaria general de CCOO Madrid, Paloma López, custodiada por los secretarios generales nacionales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, ha dado una cifra. "Tenemos a veinte compañeros que están con diversas heridas", incluso con partes de lesiones, decía para darle credibilidad al relato. En el cual denuncian que no sólo han utilizado defensas sino también gas pimienta. "Se ha utilizado gas pimienta, se han utilizado porras, dando golpes de arriba abajo cuando no está permitido y además la policía no llevaba ningún tipo de identificación de placas", denunciaba ante los periodistas Paloma López. Por todo ello han anunciado que esta misma tarde van a presentar una demanda penal "para tratar de evitar estas situaciones y que se adopten las medidas necesarias".

Acto seguido, cuando Álvarez y Sordo tenían que tomar la palabra para, entre otras cosas, ofrecer la actualización de datos de seguimiento de la huelga, han preferido centrarse en el "éxito" de la convocatoria de hoy y en la actuación de la Policía Nacional. El secretario general de UGT la ha tildado de "impresentable" diciendo que la policía tiene la obligación de garantizar el derecho de huelga. "La Policía ha estado haciendo de piquete empresarial, es una vergüenza", expresaba. A lo que se ha sumado Unai Sordo al decir que "es inédito" que fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado utilicen gas pimienta contra manifestantes y que por ello van a llevarlo a los tribunales. "Vamos a demandar lo que hemos visto, vamos a ir ante los tribunales, porque no hay una sociedad democrática que no tenga una policía democrática", decía.

Pero el hecho de centrar el foco en la Policía Nacional en el día de hoy encierra otra intención malintencionada: arremeter contra la Comunidad de Madrid y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. "Quiero denunciar la actitud de la policía. Creo, sinceramente, que lo que ha pasado en Madrid, que, por cierto, solo ha pasado en Madrid, es un acto no solo absolutamente impresentable en un país democrático, sino que atenta contra los derechos fundamentales", ha querido destacar Pepe Álvarez.

Una excusa para arremeter contra la Comunidad de Madrid

Ya a las diez de la mañana, en el primer balance dado por los sindicatos, el secretario de Organización de CCOO, Agustín Martín, ha sido el primero en advertir de lo que había pasado en Mercamadrid: "disolver un piquete significa romper un derecho constitucional a la información en un día de huelga. Los servicios jurídicos, tanto de Comisiones Obreras como de UGT, vamos a analizar los vídeos que tenemos, vamos a analizar la utilización de este método desproporcionado que se ha utilizado única y exclusivamente en Madrid y, por lo tanto, Madrid se vuelve a configurar, lamentablemente, como el foco de la represión". También la secretaria general de CCOO Madrid, Paloma López, ha lamentado que solamente en la Comunidad de Madrid se haya hecho uso del gas pimienta contra los piquetes, como si el Gobierno regional estuviera detrás de la decisión a pesar de no tener competencia en ello. "No vamos a consentir que los cuerpos de seguridad mandatados por (váyase usted a saber quién), estén utilizando estos elementos de seguridad en contra de un derecho constitucional, como es el derecho de información en un día de huelga", denunciaba.

No obstante, no es la primera vez que los sindicatos de clase critican la actuación policial en la Comunidad de Madrid. El pasado 20 de octubre también se produjeron altercados y cargas policiales a las puertas de un acto de Isabel Díaz Ayuso, protagonizados por un grupo de profesores en huelga. En ese momento, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, acusó en TVE a la policía de tener " cierta connivencia con grupos de extrema derecha" y aseguró que sus intervenciones estaban siendo "un desastre" y "desproporcionadas".