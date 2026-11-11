Trabajadores ante la huelga del 11-N: "Voy a trabajar. Estamos en una Venezuela encubierta"

Este miércoles 11 de noviembre hay convocada una huelga general en España, promovida por las organizaciones sindicales y apoyada de forma entusiasta e insólita por el Gobierno. La jornada está acompañada de manifestaciones en distintas ciudades y servicios mínimos en sectores como el transporte, la sanidad y la educación. La convocatoria se produce a menos de tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Los piquetes, muchos de ellos con las caras tapadas, se han movilizado desde el comienzo del parón, tratando de impedir a los trabajadores acudir a sus puestos laborales. Es el caso de un trabajador de Renfe que acudía a Atocha: "Vengo a trabajar y no sé si me van a dejar o no. Yo no estoy de acuerdo en la huelga. Nos está afectando a los que queremos trabajar", explicó a Libertad Digital.

Susana, técnico en prevención laboral, aseguraba no haber tenido problemas con el transporte público para llegar al intercambiador de Plaza de Castilla, que funciona con servicios mínimos. "Yo voy a trabajar. No estoy de acuerdo con la huelga porque va en nuestra contra, es política. A ver si este sicario se va del Gobierno. Esta gente es patética. Yo oía a mi padre, que me decía que antes UGT era a favor del pueblo, ahora está comprado", decía a primera hora de esta mañana. "Yo no voy a hacer huelga, que sea lo que Dios quiera. No quiero a esa persona en el Gobierno, quiero que recuperemos nuestro bienestar", añadía.

A pesar de que la convocatoria de huelga gira, supuestamente, en torno a la vivienda, son muchas las personas que, sufriendo ese problema, no secundan el parón. Susana, a sus 53 años, comparte piso con una amiga. "Me he tenido que ir a 40 kilómetros de Madrid, a la habitación de una amiga, porque no encuentro nada. Con lo que piden por un piso es imposible. Pero esta huelga es política. Han usado a Maricarmen, esto es una pantomima. Estamos en una Venezuela encubierta".

UGT y CCOO hablan de "amplio seguimiento" de la huelga general durante los primeros turnos de trabajo e "importantes paros en sectores estratégicos" aunque en las calles y transportes impera, de momento, la normalidad.