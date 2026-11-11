Macrooperación contra las falsificaciones del Mundial 2026: requisan género por 132 millones

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha coordinado un contundente golpe aduanero y policial a escala internacional. La macrooperación, desplegada en una treintena de países, ha permitido intervenir más de 2,1 millones de artículos falsificados vinculados a la próxima cita futbolística. El valor total del material incautado alcanzaría los 132 millones de euros en el mercado ilícito, según los datos facilitados por la propia institución comunitaria.

En el caso de España, las autoridades aduaneras han tenido un papel protagonista al localizar y desmantelar una factoría clandestina situada en las inmediaciones de la capital. Este centro de producción operaba bajo pedido y contaba con una capacidad estimada de 800.000 prendas anuales. Junto a la ingente cantidad de ropa deportiva intervenida, los funcionarios detectaron también partidas de alimentos y bebidas adulteradas, entre las que destacaban paquetes de aperitivos y botellas de whisky preparadas para su distribución irregular.

El catálogo delictivo neutralizado no se limitaba a equipaciones, camisetas o calzado deportivo. Los investigadores requisaron gorras, calcetines, juguetes, réplicas de trofeos, llaveros y enseñas oficiales fraudulentas. De forma paralela a las actuaciones sobre el terreno físico, la ofensiva contra el cibercrimen permitió el cierre de 3.300 tiendas virtuales y la supresión de más de 419.000 ofertas publicitarias en internet, un bloqueo tasado en 4,2 millones de euros adicionales.

El director general del organismo europeo, Petr Klement, ha destacado el impacto directo que este tipo de delitos provoca en el tejido productivo y en la recaudación fiscal: "Los productos falsificados vinculados a grandes eventos deportivos perjudican a las empresas legítimas y a los ingresos públicos. Ninguna autoridad puede abordar este problema por sí sola". La vulneración de la propiedad intelectual no solo compromete la seguridad jurídica, sino que castiga a los negocios que cumplen la ley y distorsiona el libre mercado.

El éxito del dispositivo responde a una estrecha cooperación transfronteriza que ha involucrado a veintitrés Estados miembros de la Unión Europea. Además, en las pesquisas han intervenido servicios aduaneros de naciones como Canadá, México, Brasil, Egipto, Marruecos, Senegal y Turquía, junto con la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia (Polfa), el Centro de Derechos de Propiedad Intelectual de Estados Unidos y Ameripol, consolidando un frente internacional contra las redes de contrabando.