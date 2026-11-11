Nervios en los sindicatos: Unai Sordo estalla tras el tuit de la mariscada del PP

En medio de una jornada de huelga que no ha cumplido ni de lejos las expectativas sindicales, un indignadísimo Unai Sordo ha respondido con furia al ataque en redes sociales del PP a CCOO y UGT. Los populares publicaron el tuit "Se acerca un momento crítico de la huelga… …el aperitivo" con una foto elaborada con IA de tres sindicalistas degustando, alborozados, una enorme mariscada.

Se acerca un momento crítico de la huelga… …el aperitivo. pic.twitter.com/2iOoPOQMCP — Partido Popular (@ppopular) November 11, 2026

Tras una primera respuesta también en X de UGT que se le acabó volviendo en contra, el secretario general de CCOO ha utilizado la misma red social para responder con palabras bastante más gruesas a los populares. "Los hijos de aquella Alianza Popular de Fraga/AriasNavarro nunca protagonizaron la España constitucional, sino que la tuvieron que tolerar. Hoy la reencarnación postmoderna de Blas Piñar les come la tostada y sella la deriva ultra de un PP de iletrados. Lamentable", ha dicho el dirigente sindical en plena jornada de huelga.

Los hijos de aquella Alianza Popular de Fraga/AriasNavarro nunca protagonizaron la España constitucional, sino que la tuvieron que tolerar. Hoy la reencarnación postmoderna de Blas Piñar les come la tostada y sella la deriva ultra de un PP de iletrados.

Lamentable. https://t.co/8Qe5JRELCn — Unai Sordo (@UnaiSordo) November 11, 2026

Después de que en las primeras horas de la huelga los sindicatos vendieran unas cifras de seguimiento de hasta el 75 por ciento, la evidencia del fracaso de la protesta se ha acabado imponiendo, desde las imágenes de los atascos a las manifestaciones desangeladas, pasando por la imagen de normalidad en comercios y servicios de toda España. El dato más definitivo sobre el seguimiento de una huelga, el consumo eléctrico, también ha dejado claro que la protesta se ha quedado lejos de otras huelgas generales.

Ayuso "bocachanclas"

Frente a los hechos, Sordo se ha lanzado contra la oposición, auténtica destinataria de la protesta: el dirigente sindical ha optado, además de por contestar al PP, por atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que habló de "basura" sindical. "En basura y mafias es ella una autoridad. Le daría un Nobel en la materia", ha dicho.

"No es el día de hablar de bocachanclas como la presidenta de la Comunidad de Madrid", de la que ha dicho que tiene "una gran parte de responsabilidad" en que la ciudadanía no pueda llegar a final de mes. Y eso ocurre, junto al coste de la vivienda, por las guerras que provocan en el mundo "sus amigos", en alusión a mandatarios como el estadounidense Donald Trump, ha afirmado.

Además, se ha quejado de que en regiones como Madrid cada vez más parte de los salarios se destinan a pagar servicios que deberían ser públicos, como la sanidad, la educación y los cuidados para las situaciones de dependencia. Sordo también ha afirmado que Madrid es un "laboratorio" sobre políticas privatizadoras y ha asegurado que esto "no es un fenómeno meteorológico, sino una decisión política".

Su compañero Pepe Álvarez, secretario general de UGT, también ha utilizado esta jornada para atacar a Ayuso: "Cuesta trabajo intelectualmente entender las cosas que dice" la mandataria madrileña, ha señalado, aunque ha aclarado que, de momento, es quien los ciudadanos de la comunidad han decidido que esté al frente de su Ejecutivo.