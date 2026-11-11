Ni fondos buitres ni pisos turísticos: la inmigración explica el 60% de la subida de precio de la vivienda desde 2018

La vivienda se ha convertido en el principal problema para los españoles. Y es que comprar una casa o encontrar un piso de alquiler exige cada vez un mayor esfuerzo económico y, al mismo tiempo, se ha convertido en una tarea cada vez más difícil. En los últimos años, los precios no han dejado de subir, mientras que los salarios no han seguido el mismo ritmo y la oferta disponible continúa estancada.

Lo cierto es que, detrás de esta situación, encontramos un claro desequilibrio creciente entre el número de personas que necesitan una vivienda y la capacidad del mercado para proporcionar nuevas casas. La razón fundamental es que la intervención gubernamental ha lastrado especialmente la construcción y la puesta de vivienda en alquiler. Sin embargo, no podemos olvidar tampoco el impacto que ha tenido la inmigración en el impulso de la demanda.

Impacto de la inmigración

La inmigración explica hasta el 60% del incremento del precio de la vivienda en España desde el año 2018. Así se desprende del último informe del Centro Ruth Richardson de la Universidad de las Hespérides, que analiza la evolución del mercado inmobiliario y el desequilibrio entre oferta y demanda. En este sentido, el estudio señala que el fuerte crecimiento de la población, acompañado de una construcción insuficiente, está detrás de buena parte del encarecimiento registrado en los últimos años. De hecho, el organismo incide también en que tanto la compraventa como el alquiler acumularon una subida cercana al 50%.

Centro Ruth Richardson de la Universidad de las Hespérides

Al respecto, el informe explica que España fue el segundo país de la eurozona que más inmigrantes recibió entre 2021 y 2025, tanto en términos absolutos como relativos. De este modo, los investigadores encuentran una relación directa entre el crecimiento demográfico y la evolución de los precios inmobiliarios: según sus estimaciones, un aumento del 1% de la población está asociado a un incremento del 2,7% en el precio de la vivienda.

Concretamente, según el estudio, un crecimiento del 1% de la población provoca un aumento del 1,8% en el precio real de compraventa, mientras que un incremento del 1% implica un encarecimiento del 1,7% en el alquiler. En consecuencia, a partir de estos resultados y de los flujos migratorios registrados, el informe estima que el 60% del encarecimiento de la vivienda en propiedad se explica por la inmigración. Por su parte, en el mercado del alquiler, la proporción alcanza el 41%.

Centro Ruth Richardson de la Universidad de las Hespérides

Con todo, el documento también compara la situación actual con la anterior gran ola migratoria, entre 1998 y 2008. De este modo, según el estudio, mientras que entonces la inmigración explicaba el 33% del crecimiento del precio de la vivienda, actualmente supone el 60% del incremento estimado desde 2018.

En cualquier caso, lo cierto es que este incremento de la demanda no habría provocado necesariamente una escalada de precios de esta magnitud si la construcción hubiera respondido al crecimiento de la población. Sin embargo, el informe identifica un enorme desfase entre los nuevos hogares y las viviendas terminadas.

Al respecto, el estudio incide en que, según los datos del Banco de España, nuestro país acumula un déficit de casi 750.000 viviendas entre 2021 y 2025. Al mismo tiempo, el informe detalla también cómo durante ese periodo se han creado aproximadamente 1,2 millones de hogares, mientras que se han construido menos de medio millón de viviendas.

Centro Ruth Richardson de la Universidad de las Hespérides

Preocupa además que este desequilibrio que sufre España no tenga comparación entre las grandes economías europeas. En este sentido, el informe recuerda que Alemania, por ejemplo, registra un superávit de unas 225.000 viviendas construidas respecto a los hogares creados en el periodo analizado.

Del mismo modo, la diferencia también se refleja en la accesibilidad: según el Centro Ruth Richardson de la Universidad de las Hespérides, España es el único de los grandes países de la eurozona donde ha empeorado el acceso a la vivienda, mientras que Alemania y Francia han registrado mejoras al crecer los ingresos de los hogares por encima de los precios inmobiliarios.

Escasez de oferta

Ahora bien, el informe subraya que el problema no reside exclusivamente en el aumento de la demanda, sino en la incapacidad de la oferta para adaptarse a ella. Por tanto, los autores apuntan al urbanismo restrictivo y a las crecientes exigencias regulatorias sobre la construcción como factores que han reducido la rentabilidad de los promotores y limitado la respuesta del sector inmobiliario. Así las cosas, en este contexto, el incremento de población tiene un efecto mayor sobre los precios porque no viene acompañado de una expansión suficiente del parque residencial.

Asimismo, el estudio también analiza otras posibles causas del encarecimiento inmobiliario y descarta que puedan explicar por sí solas la evolución de los precios. Concretamente, en el caso de los pisos turísticos, el informe calcula que representan apenas el 1,3% del parque total de viviendas. Además, señala que en numerosas comunidades autónomas el número de alojamientos destinados al turismo ha disminuido desde mediados de 2024 sin que eso haya frenado la escalada de precios.

Del mismo modo, el informe detalla por qué los denominados fondos buitre no suponen el origen del problema de la vivienda. Así, el organismo destaca que las sociedades mercantiles poseen solamente el 4,4% del parque residencial y, de hecho, su actividad en el mercado inmobiliario ha tendido a disminuir.

En consecuencia, el informe plantea que la solución de la crisis de vivienda pasa principalmente por aumentar la oferta residencial. De esta forma, entre las medidas propuestas figuran la liberalización del suelo y la simplificación del Código Técnico de la Edificación para reducir los costes de promoción y construcción. Además, sus autores advierten de que, si no se desbloquea la construcción de nuevas viviendas, el crecimiento de la demanda seguirá presionando sobre los precios.