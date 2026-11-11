Oleada de ataques a las inmobiliarias por la huelga: "Es una locura. No tiene sentido"

Tensión entre las empresas inmobiliarias por la huelga general de este miércoles que han convocado los sindicatos después de ocho años de complacencia con el Gobierno de Pedro Sánchez y de cara a las elecciones del 29-N.

Bajo el pretexto de la queja por la subida del precio de la vivienda, los huelguistas llevan amedrentando al sector desde los días previos a la cita. Así lo confirma a Libre Mercado el presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI), Miguel Ángel Gómez Huecas. "Desde el pasado fin de semana, ya nos reportaron empresarios pintadas y arañazos en los cristales y bloqueos de cerraduras", asegura.

Una inmobiliaria vandalizada

Desde la primera hora de este miércoles, una treintena de inmobiliarias han denunciado a FADEI que han sufrido nuevos ataques. Están por toda España.

"Es una locura"

"Nos están llegando afectados de Madrid, Barcelona y Málaga, pero también de Cáceres o de Álava. Les da igual si hay un problema con los precios en esa zona, la cosa es destrozar escaparates y cerraduras y culparnos a nosotros de un problema que no hemos provocado", asegura Gómez. FADEI ha facilitado a este periódico imágenes de los ataques.

"No tiene sentido que, después de 8 años con un Gobierno que ha llevado a cabo políticas perjudiciales para la vivienda, ataquen a pequeñas inmobiliarias que tienen dos empleados, como está pasando en algunos casos. Es una locura", añade. Gómez reconoce que teme "que los ataques se intensifiquen con la manifestación de esta tarde".

El presidente de FADEI recuerda a los huelguistas que "las inmobiliarias participamos del 70% de las operaciones del mercado. ¡Será que somos necesarias!". Además, recuerda que "nosotros también estamos perjudicados por la falta de oferta en España" debido a que tienen menos vivienda disponible con la que hacer negocio.

El mensaje del Gobierno

Gómez también lamenta que "el Gobierno tiene completamente abandonadas a las inmobiliarias y a sus clientes". De hecho, de cara a la huelga, les ha resultado todavía más llamativo que el Ministerio de Política Territorial haya mandado hace unos días un mensaje a los empresarios del sector para avisarles de que protejan sus negocios ante el día de hoy. Es el siguiente.

FADEI ha puesto a disposición de los empresarios inmobiliarios sus canales de contacto para atender consultas y recoger las incidencias de la jornada. Por ello, piden a los afectados que les comuniquen las situaciones que afecten al desarrollo de su actividad, especialmente:

Dificultades para abrir o mantener operativa vuestra agencia.

Presiones, intimidaciones o incidentes en las inmediaciones de los establecimientos.

Problemas de movilidad de trabajadores, clientes o profesionales.

Cancelaciones o impedimentos para visitas, firmas notariales u operaciones inmobiliarias.

Situaciones que comprometan la seguridad de las personas o el funcionamiento de la empresa.

"Como patronal inmobiliaria de ámbito nacional, respetamos el derecho constitucional de huelga, pero defendemos con la misma firmeza el derecho al trabajo, la libertad de empresa y el legítimo desarrollo de la actividad de quienes decidan continuar trabajando con normalidad. Compartimos la preocupación social por las dificultades de acceso a la vivienda, pero consideramos que la paralización de la actividad empresarial no resuelve los problemas estructurales del mercado residencial y puede ocasionar perjuicios adicionales a empresas y trabajadores", señalan.

Ataques a Alquiler Seguro

Otro ejemplo de esta persecución al sector son los actos vandálicos que sufrieron ayer martes decenas de sedes de la compañía especialista en alquileres Alquiler Seguro. Hoy cifran los locales afectados por silicona en las cerraduras, carteles y pintadas en los escaparates en 40.

También ayer, numerosos miembros del Sindicato de Inquilinas accedieron sin permiso a la sede de esta compañía en Madrid. Según la empresa, más de un centenar de personas entraron por la fuerza en su sede central, situada en la avenida de América de Madrid, y tuvieron que ser desalojadas por la Policía.

"Lo que más nos está preocupando ahora mismo son las amenazas, las intimidaciones y el miedo que están provocando personas que están yendo a trabajar a sus puestos de trabajo", denunció el director de Comunicación de Alquiler Seguro.

Desde FADEI consideran que estos profesionales no pueden ser convertidos en chivos expiatorios de un problema estructural como el de la vivienda. También reclaman a sindicatos, partidos políticos y administraciones que eviten los discursos que puedan alimentar la estigmatización del colectivo.