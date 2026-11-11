Rifirrafe entre unos huelguistas y unos trabajadores: "¡Comegambas!", "¡Esquirol!"

La huelga general de este 11 de noviembre sigue dejando momentos lamentables en los que algunos huelguistas, en distintos puntos de España, entienden su participación en el paro como una forma de acosar a otros trabajadores, como un quiosquero de Barcelona al que obligaron a cerrar su negocio, e incluso a jubilados que desayunan en una cafetería, y se creen con derecho a decidir quién puede trabajar y quién no.

En uno de los vídeos que se han hecho virales en redes sociales se ve cómo un piquete trata, en un principio, de convencer a unos trabajadores que se encuentran dentro de un establecimiento. La conversación se produce a través de la verja de la puerta.

En el siguiente vídeo puede verse la secuencia de los hechos:

Esto va a acabar muy mal. Los trabajadores hasta los huevos de los comegambas Vol. 5.860. Mola cuando se levantan todos los tíos al ponerse violentos los dictadores. Y a los mindus los salva la reja, que den gracias. pic.twitter.com/3FvH3gxhaf — Miss Bennet (@Miss_Bennet5) November 11, 2026

El vídeo arranca con una de las huelguistas intentando convencer a los trabajadores para que se sumen al paro: "¿Qué vais a querer trabajar? Pero vamos a ver, estamos protestando por vuestros derechos. Para que tengáis salarios con los que podáis pagar una vivienda, que no podéis pagar una vivienda aquí en Madrid. Porque no podéis pagar una vivienda aquí en Madrid, porque es inviable".

Uno de los trabajadores le replica: "¿Qué culpa tienen los trabajadores?". La huelguista se apresura a matizar: "No, claro que no, todo lo contrario, por eso estamos aquí, informando". El trabajador no se da por satisfecho y le pregunta: "¿Dónde habéis estado estos ocho años?". La respuesta: "En los centros de trabajo, te lo aseguro, compañero, en los centros de trabajo. Y en los desahucios".

De "compañero" a "esquirol"

"Comegambas", le espeta entonces uno de los trabajadores, a lo que uno de los huelguistas responde llamándole "esquirol" y "traidor".

En el siguiente corte, uno de los trabajadores le explica a la huelguista dónde ve él el problema: "porque un trabajador cuesta casi 1.000 euros más al mes de lo que pone en su salario". "¿Tú estás enfermo?", le pregunta ella, "pues mira, ¿sabes qué? Gracias a los impuestos que se pagan, puedes ir a la sanidad pública". El trabajador, visiblemente enfadado, zanja la discusión con un "vete a tomar por culo tú y la sanidad pública".

"Rastafaris y comegambas"

Justo en ese momento estallan los gritos entre los huelguistas y uno de los trabajadores les suelta: "rastafaris". Ya al final del vídeo, se escucha cómo la manifestante acaba culpando a Ayuso del estado de la sanidad.

Si hay algo que deja patente este vídeo, además del desprecio con que los supuestos defensores de los derechos de los trabajadores tratan a esos trabajadores, es el hartazgo que cada vez más profesionales tienen hacia quienes les están impidiendo ejercer su trabajo con normalidad, mientras les vienen a decir que "estamos protestando por vuestros derechos".

Los sindicatos han calificado esta huelga de "éxito", aunque en este medio ya hemos mostrado cómo, tanto por el seguimiento entre los trabajadores como por el consumo eléctrico de las empresas, esta huelga dista mucho de parecerse a otras huelgas generales.