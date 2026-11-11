Sánchez, UGT y CCOO hacen de España el país de la UE que más dificulta la creación de empleo

Hay una pregunta que la economía española debería hacerse con mucha más frecuencia: ¿por qué tenemos siempre más paro que nuestros vecinos? No hablamos de una diferencia coyuntural asociada a una recesión, una pandemia o una crisis financiera. Tampoco de un fenómeno que pueda atribuirse exclusivamente a un gobierno determinado. España mantiene un desempleo estructural anormalmente elevado desde hace cuatro décadas. Durante ese tiempo hemos conocido gobiernos socialistas y populares, periodos de expansión y recesión, reformas laborales de distinto signo y cambios profundos en nuestra estructura productiva. Sin embargo, el problema sigue ahí.

En los años sesenta, la tasa media de paro española era del 2,4%, prácticamente idéntica al 2,2% registrado en once países europeos con series históricas comparables. En los ochenta, la diferencia se disparó: 16,3% en España, frente al 7,2% de nuestros vecinos. En los noventa alcanzamos el 18%, frente al 8,3%. Entre 2010 y 2019, la tasa media española llegó al 20,5%, mientras los demás países estudiados registraban un 8%. Y entre 2020 y 2025, la distancia continúa siendo extraordinaria: 12,9% frente al 6,1%. En cuatro de estos cinco periodos, el desempleo español ha duplicado ampliamente el registro de las economías comparadas.

La situación actual confirma esa anomalía. Según Eurostat, España cerró 2025 con un paro del 10,5%, el más alto de la Unión Europea y un 75% superior a la media comunitaria del 6%. Grecia, durante muchos años símbolo de las disfunciones económicas del sur de Europa, ha logrado reducir su desempleo hasta el 8,9%. Italia registra un 6,1%, Portugal un 6%, Irlanda un 4,7%, Alemania un 3,8% y Chequia un 2,8%. Por cada desempleado que encontraríamos en una economía europea típica, España soporta una carga proporcional muy superior. No basta, por tanto, con anunciar que el paro está bajando. Lo relevante es explicar por qué sigue siendo tan alto.

Para estudiar las causas de esta situación, el Instituto Juan de Mariana ha presentado el Índice de Flexibilidad Laboral de la UE-27, elaborado por quien firma estas líneas y Santiago Calvo. La herramienta combina ocho variables: protección frente al despido, restricciones a la contratación temporal, intensidad del salario mínimo, fiscalidad del trabajo, cobertura de la negociación colectiva, prestaciones por desempleo, paro general y paro juvenil. Cada dimensión recibe una puntuación de cero a diez y todas tienen el mismo peso en el resultado final. El indicador combina, por tanto, características institucionales y resultados laborales; no debe interpretarse como una medición exclusivamente jurídica de la regulación.

El resultado es muy significativo. España obtiene apenas 1,9 puntos sobre diez, ocupando la última posición de los Veintisiete. La media comunitaria asciende a 5,2 puntos. Irlanda alcanza 7,8; Hungría, 7,2; Malta, 6,7; Lituania, 6,6; y Alemania, 6,4. Incluso Francia, Portugal y Luxemburgo, países que también presentan marcos laborales relativamente rígidos según esta metodología, quedan por encima de España. Si se consideran solamente las seis variables institucionales, excluyendo el paro general y el juvenil, nuestro país continúa situado en la parte baja, en el puesto 25 de 27. El mal resultado, por consiguiente, no depende únicamente de incorporar las estadísticas de desempleo al índice.

Fuente: OCDE y Eurostat

Fuente: OCDE y Eurostat

La mayor debilidad española se concentra en las restricciones a la contratación temporal. De acuerdo con los indicadores de protección del empleo de la OCDE, la reforma de 2021 elevó la puntuación regulatoria española de 2,37 a 2,91 puntos sobre seis, donde una cifra superior indica más restricciones. España presenta así la normativa de contratación temporal más restrictiva entre los 22 Estados de la Unión Europea incluidos en esta comparación. La reforma restringió las modalidades temporales, pero no simplificó de manera equivalente la contratación indefinida. Una parte de la contratación se desplazó hacia el fijo discontinuo, lo que ha reducido la temporalidad contractual medida oficialmente, pero no necesariamente todas las formas de discontinuidad en el empleo.

Los datos ilustran la cuestión. La tasa de temporalidad ha bajado del 22,3% en 2019 al 13,2% en 2025. Es una reducción importante que conviene reconocer. No obstante, España sigue superando la media comunitaria del 10,9%, y buena parte del descenso se relaciona con la expansión de los contratos fijos discontinuos. En septiembre de 2026, el SEPE contabilizaba 802.600 demandantes de empleo con relación laboral que no computaban como parados registrados. El debate no consiste en negar la mejora estadística de la contratación indefinida, sino en investigar cuánto se ha traducido en más días efectivamente trabajados, continuidad salarial y estabilidad profesional.

También debemos revisar la explicación habitual que atribuye nuestros problemas a la especialización económica. El turismo, la hostelería o la agricultura generan necesidades estacionales, pero otros países también tienen actividades de temporada sin registrar el mismo nivel de desempleo. El estudio del Instituto Juan de Mariana descompone la brecha de temporalidad entre España y la Unión Europea y concluye que el 79,5% responde a diferencias dentro de los propios sectores, no al peso relativo que cada sector tiene en nuestra economía. En otras palabras, empresas dedicadas a actividades equivalentes presentan comportamientos laborales diferentes en España y en otros países. La estructura productiva importa, pero no basta para explicar la anomalía.

Otra característica destacada es el alcance de la negociación colectiva. En España, el 92% de los asalariados se encuentra cubierto por convenios, frente a una media europea del 55%. Sin embargo, menos del 13% está afiliado a un sindicato. Esta diferencia se explica por el mecanismo de extensión de los convenios a empresas y trabajadores que no participaron directamente en la negociación. Sus defensores destacan que garantiza condiciones laborales comunes y limita la competencia basada en salarios muy bajos. Sus críticos advierten de que puede dificultar la adaptación de las pequeñas empresas, las nuevas actividades y los territorios menos productivos. El problema económico consiste en encontrar un equilibrio que proteja derechos sin cerrar oportunidades de contratación.

El salario mínimo constituye otro asunto especialmente delicado. Entre 2018 y 2026, el SMI ha aumentado de 736 a 1.221 euros mensuales, una subida nominal del 66%. Elevar la remuneración de quienes menos ganan es un objetivo comprensible, pero la discusión debe incorporar los efectos sobre las empresas con menores márgenes de productividad y sobre las personas que aspiran a conseguir su primer empleo. El informe calcula que el coste laboral anual de contratar a un trabajador por el SMI alcanza aproximadamente 22.330 euros, incluyendo cotizaciones empresariales ordinarias y sin contar determinados conceptos adicionales. No todas las actividades económicas pueden soportar el mismo coste, especialmente cuando sus niveles de productividad son muy distintos.

El problema aparece también en la distribución salarial. En 2018, la diferencia anual entre el salario más frecuente y el SMI era de 6.675 euros. En 2024 se había reducido a solamente 644 euros. Si se compara el SMI de 2026, equivalente a 17.094 euros anuales, con el salario modal de 2024, situado en 16.520 euros, el mínimo legal ya supera a esa referencia histórica. Se trata de cantidades correspondientes a años diferentes, pero la comparación refleja la fuerte compresión de la escala salarial. En términos reales, el informe calcula que el salario mínimo aumentó un 29% entre 2018 y 2024, mientras el salario modal retrocedió un 18,5%. La convergencia salarial, por sí sola, no demuestra un aumento equivalente de productividad ni de prosperidad.

A ello se añade la fiscalidad. La cuña fiscal soportada por un trabajador español sin hijos que cobra el 67% del salario medio asciende al 36,4% de su coste laboral, según los datos utilizados en el informe. Irlanda registra un 21,4% y Malta un 26,6%. Esta diferencia contribuye a explicar por qué el coste de contratación que afronta una empresa puede estar muy alejado del salario neto que finalmente recibe el trabajador. Reducir las cotizaciones sobre las rentas laborales bajas podría mejorar simultáneamente los incentivos de contratación y la remuneración disponible, aunque exigiría evaluar su financiación y sus efectos sobre la Seguridad Social.

La regulación de las prestaciones por desempleo también merece atención. España mantiene una tasa de reemplazo neta del 68% después de dos años de paro para el trabajador tipo estudiado, frente a una mediana comunitaria del 32%. A los cinco años, la tasa española se sitúa en el 44%, frente al 28% de referencia. Las prestaciones cumplen una función social esencial al asegurar ingresos durante la búsqueda de trabajo. Pero su diseño también debe analizarse desde la perspectiva de los incentivos a la reincorporación, la compatibilidad con nuevas actividades y la eficacia de las políticas de inserción.

En el extremo más preocupante de esta realidad aparecen los jóvenes. España tiene un desempleo del 24,9% entre los menores de 25 años que forman parte de la población activa, frente al 15,2% comunitario. Esto significa que aproximadamente uno de cada cuatro jóvenes que busca trabajo no consigue encontrarlo, no que uno de cada cuatro jóvenes españoles esté necesariamente desempleado. Alemania registra un 7,1% y Países Bajos un 8,8%. La diferencia condiciona la emancipación, la adquisición de experiencia, la formación de hogares y el desarrollo de carreras profesionales. Para quienes defienden una mayor movilidad social, facilitar el acceso al primer empleo debería ser una prioridad.

La persistencia del paro tiene, además, un coste fiscal considerable. Según una simulación del Instituto Juan de Mariana, converger con la tasa media de desempleo europea permitiría incorporar alrededor de 1,1 millones de personas adicionales al empleo. La mejora de ingresos y el ahorro en prestaciones podrían generar un efecto presupuestario favorable de unos 19.400 millones de euros anuales, equivalente al 1,2% del PIB. No es una recaudación garantizada ni una cantidad que pueda obtenerse mediante un simple cambio normativo, sino una estimación del valor económico de reducir la brecha laboral con Europa.

España dispone de antecedentes que merecen estudiarse. La reforma de 2012 introdujo mayor flexibilidad en distintos ámbitos de la contratación y de la negociación colectiva. Entre 2014 y 2019 se crearon alrededor de tres millones de puestos de trabajo, aunque esa evolución también respondió a la recuperación económica y a otros factores. La OCDE estimó entonces que la reforma favoreció alrededor de 25.000 contratos indefinidos adicionales al mes. Estos resultados justifican examinar qué elementos institucionales facilitaron la creación de empleo y cuáles deberían adaptarse a las condiciones actuales.

La conclusión que se desprende del diagnóstico es que España necesita una discusión laboral mucho más amplia que la habitual controversia sobre el salario mínimo o las indemnizaciones por despido. El informe propone recuperar protagonismo para los convenios de empresa, avanzar hacia mecanismos de indemnización acumulativa como la mochila austriaca, revisar la regulación de la contratación, reducir la cuña fiscal de los salarios bajos, combatir el absentismo y mejorar la eficacia de las políticas activas. Son reformas con beneficios potenciales y costes de transición que deben evaluarse individualmente, no recetas cuyos resultados estén garantizados.

Durante décadas hemos aprendido a convivir con un desempleo que en otros países provocaría un debate nacional permanente. Pero el paro no es una característica inevitable de la economía española. Las diferencias históricas y las comparaciones europeas sugieren que las instituciones importan, junto con la formación, la productividad y el contexto macroeconómico. La cuestión decisiva es cómo diseñar unas reglas capaces de proteger a quienes trabajan sin impedir que millones de personas puedan hacerlo también.