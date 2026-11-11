UGT responde a la foto de la mariscada del PP y acaba escaldada: "Comegambas" y "perros del sanchismo"

Esta precampaña el Partido Popular ha sorprendido con su cambio de actitud en las redes sociales con mensajes mucho más directos y dando la batalla a la superioridad moral de la izquierda. En esta línea, la cuenta oficial del PP en X ha publicado un llamativo tuit con motivo de la huelga general convocada por los sindicatos.

"Se acerca un momento crítico de la huelga… el aperitivo", han dicho los populares acompañándolo de una imagen generada con IA en la que se puede ver a tres sindicalistas de UGT y CCOO degustando una buena mariscada.

Se acerca un momento crítico de la huelga… …el aperitivo. pic.twitter.com/2iOoPOQMCP — Partido Popular (@ppopular) November 11, 2026

Una imagen que recuerda a la fotografía en la que el por entonces portavoz de IU en Sevilla, Antonio Rodrigo, y el principal imputado en el caso Mercasevilla, el exgerente Fernando Mellet, degustaban una mariscada de más de 1.000 euros pagada con dinero público según publicó la prensa en su momento.

Desde la cuenta oficial de UGT han intentado imitar ese nuevo estilo del PP y han contestado: "Tranquilos, que hoy el menú es otro: vivienda digna, salarios justos y precios asequibles. De eso sí que queremos que todo el mundo pueda repetir". Pero las copias nunca son buenas.

Tranquilos, que hoy el menú es otro: vivienda digna, salarios justos y precios asequibles. De eso sí que queremos que todo el mundo pueda repetir😉 — UGT (@UGT_Comunica) November 11, 2026

El intento de responder al Partido Popular ha terminado convirtiéndose en un nuevo foco de críticas para UGT. Entre las respuestas más compartidas aparecen reproches directos al sindicato por su papel durante los últimos años. "No sé cómo no se os cae la cara de vergüenza, comegambas", un apodo muy extendido para referirse a los sindicalistas de UGT y CCOO.

Otros comentarios incidieron en la contradicción que, a juicio de los internautas, supone reclamar ahora vivienda digna, salarios justos y precios asequibles después de varios años de Gobierno socialista. "En los ocho años que habéis tenido, ¿el menú era otro?", preguntaba otro usuario. En la misma línea, otro comentario señalaba: "Habéis tardado ocho años en encontrar ese menú, madre mía".

Y no se olvidan de las motivaciones de esta huelga, que, como reveló María Jesús Montero, es política y contra la oposición: "los perros callejeros del sanchismo". También cuestionan la financiación de las organizaciones sindicales y las subvenciones que reciben: "Se os acaban las subvenciones… ¿de qué vais a trabajar si nunca lo habéis hecho?", "vendeobreros, comegambas. Os quedan días para que os paguéis vuestra fiesta" o "Se os acaba el cuento en 15 días" son algunas de las respuestas.

Sindicalista de UGT y CCOO = 'comegambas'

El término "comegambas" está tan extendido para referirse a los sindicalistas de UGT y CCOO que las redes se han llenado de vídeos y memes al respecto.

Un trabajador de Mercamálaga se burla de los sindicalistas afirmando que a él los piquetes lo han dejado pasar porque es el de las gambas. pic.twitter.com/tVTtg22RXC — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) November 11, 2026

Un trabajador de Mercamálaga ha grabado un vídeo en su puesto de trabajo burlándose de los sindicalistas: "Aquí estamos en Mercamálaga, han venido los piquetes y eso y yo les he dicho que tengo que trabajar, les he dicho que soy el de las gambas y me han dicho ah, entonces tú sí, no nos podemos quedar sin gambas hoy".