Violencia contra un quiosquero que quiere seguir trabajando: "Me están obligando a cerrar, "¡calla la boca!"

A lo largo de este miércoles hemos publicado en este medio cómo, en distintos puntos de España, numerosos grupos de huelguistas están alterando el orden público de diversas formas: desde los clásicos "piquetes informativos", en los que impiden a la gente ir a su trabajo, hasta el acoso a ancianos que estaban desayunando en una cafetería, como hemos contado aquí.

En las redes sociales se están difundiendo más altercados. Uno de los que más atención ha llamado tiene como protagonista a un quiosquero de Barcelona, al que varios manifestantes, la mayoría con la cara cubierta por un pasamontañas, obligaban a cerrar su negocio entre gritos y con actitud hostil, hasta que, afortunadamente, llegó la policía autonómica catalana para tratar de poner orden.

En el siguiente vídeo, publicado en X, se puede ver la escena:

Unos manifestantes obligan a un quiosquero a cerrar su negocio durante la huelga del 11-N pic.twitter.com/Hs8tPtHLIw — ceciarmy (@ceciarmy) November 11, 2026

"Que te quede claro, tú no le vuelves a faltar el respeto", dice la huelguista mientras increpa al quiosquero, que le responde con un "calla la boca". "Estáis faltando vosotros, no me levantes la mano", le dice él. "Ni tú tampoco", le responde ella, al tiempo que intenta golpear el expositor de llaveros del quiosco.

"Me obligan a cerrar el negocio por la fuerza"

"Me están obligando a cerrar el negocio. Yo soy un trabajador del Colegio de Periodistas de Cataluña. Tenemos derecho a la información. Y nos están obligando a cerrar por la fuerza. Todos a cara cubierta. Ninguno se saca el pasamontañas. Y todos aluden a que esto es una huelga general. Y se para porque ellos dicen. Y ya está", cuenta el empresario.

En el vídeo se ve cómo varios huelguistas con la cara tapada recriminan al quiosquero que no eche el cierre en el día de hoy, a lo que él responde: "no puedo, yo no puedo".

En el siguiente corte del vídeo aparecen los Mossos d'Esquadra hablando con la manifestante, que le dice a uno de los agentes: "no me empujes, que no me empujes. Has venido tú a invadir mi espacio". Mientras, el quiosquero señala que, salvo la chica, todos los demás manifestantes llevaban la cara cubierta. Finalmente, se puede ver cómo el quiosquero ha podido continuar con su actividad gracias a la labor de la policía autonómica catalana, o al menos eso es lo que se intuye al final del vídeo.

El Gobierno es culpable de estas acciones

Si algo está dejando patente esta huelga, al margen del teatro de los sindicatos al organizarla contra la oposición, es el contraste entre quienes acuden a su trabajo, como este quiosquero, sabiendo que un día perdido es un día menos de ganancias, y la actitud violenta y acosadora de buena parte de los huelguistas, que no respetan el derecho al trabajo de quienes no quieren secundar la huelga, al tiempo que ocultan sus rostros.

El responsable directo de estos altercados y de otros destrozos urbanos es el Gobierno, que ha alentado esta huelga general y que defiende sistemáticamente la acción, aunque sea violenta y desmedida, de un sector de los huelguistas, que no se conforman con que los trabajadores no trabajen, sino que tampoco permiten a la gente tomarse un café en una cafetería.