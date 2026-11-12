ACS presenta su estrategia de crecimiento para aprovechar el superciclo mundial de inversión en infraestructuras

El Grupo ACS ha presentado su estrategia hasta 2030, con el objetivo de alcanzar unos ingresos de entre 84 y 86 mil millones de euros y un beneficio neto operativo de entre 2,2 y 2,4 mil millones de euros, mediante la ampliación de sus capacidades globales de ejecución e inversión en infraestructuras en mercados de alto crecimiento. Se espera que esta estrategia genere un flujo de caja operativo neto acumulado de entre 9 y 11 mil millones de euros durante el periodo 2027-2030. Estos objetivos representan tasas de crecimiento anual compuesto (CAGR) superiores al 10% en los ingresos desde 2026 y de entre el 18% y el 20% en el beneficio neto operativo.

La estrategia se sustenta en la posición de ACS como grupo global e integrado de infraestructuras, que combina capacidades de ejecución integral con inversión en infraestructuras. El crecimiento se centra en inteligencia artificial, digitalización y tecnología; minerales críticos y recursos naturales; energía, agua e industria; nuclear; seguridad y defensa; e infraestructuras de transporte. Al mismo tiempo, el Grupo ampliará sus capacidades de ingeniería de mayor valor añadido, servicios integrales y ejecución modular.

Juan Santamaría, consejero delegado del Grupo ACS, señaló: «Está en marcha un gran ciclo de inversión en infraestructuras, impulsado por la tecnología, la electrificación, la modernización de infraestructuras envejecidas, el acceso a recursos críticos y la evolución de las prioridades geopolíticas. ACS cuenta con la escala, las capacidades especializadas, la presencia en los mercados locales y la capacidad de inversión necesarias para responder a estas oportunidades. Nuestro objetivo hasta 2030 es crecer de forma disciplinada, integrando en mayor medida las capacidades del Grupo para ejecutar infraestructuras complejas para nuestros clientes e invirtiendo de manera selectiva allí donde identificamos un valor atractivo a largo plazo».

ACS inicia su nuevo periodo estratégico tras haber superado los objetivos financieros establecidos en su Capital Markets Day de 2024. Para 2026, el Grupo prevé alcanzar unos ingresos de aproximadamente 56 mil millones de euros y un beneficio neto operativo de aproximadamente 1,16 mil millones de euros, frente a los objetivos fijados para 2026 en el CMD de 2024, de entre 43 y 48 mil millones de euros y de entre 850 y 1.000 millones de euros, respectivamente.

La cartera ha aumentado desde los 69 mil millones de euros en 2022 hasta aproximadamente 111 mil millones de euros a septiembre de 2026, lo que representa un CAGR del 13%. El flujo de caja operativo neto de los últimos doce meses hasta septiembre de 2026 se sitúa en aproximadamente 2,3 mil millones de euros, frente al objetivo medio anual de entre 1,1 y 1,3 mil millones de euros establecido para el periodo 2024-2026.

Para 2030, ACS se ha fijado como objetivos alcanzar unos ingresos de entre 84 y 86 mil millones de euros, un beneficio neto operativo de entre 2,2 y 2,4 mil millones de euros y un flujo de caja operativo neto acumulado de entre 9 y 11 mil millones de euros durante el periodo 2027-2030. El Grupo también prevé incrementar de forma continuada la remuneración al accionista, con el objetivo de alcanzar un dividendo de hasta 4,9 euros por acción en 2030, manteniendo al mismo tiempo una calificación crediticia de grado de inversión, un balance sólido y un enfoque disciplinado en la asignación de capital.

Crecimiento de una cartera diversificada de infraestructuras

ACS reforzará sus posiciones consolidadas en aquellos mercados de infraestructuras en los que identifica una sólida demanda a largo plazo.

En inteligencia artificial, digitalización y tecnología, ACS prevé que los ingresos procedentes de centros de datos aumenten desde los 17-18 mil millones de euros de 2026 hasta los 27-30 mil millones de euros en 2030, lo que representa un CAGR del 12%. El Grupo también está desarrollando más de 2 GW de capacidad de tecnologías de la información a través de Coravel y de desarrollos propiedad de ACS Digital & Energy, al tiempo que amplía los servicios integrales de valor añadido y la ejecución modular.

En minerales críticos y recursos naturales, ACS tiene previsto ampliar su posición, basada en la ingeniería, a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos, desde los estudios y la ingeniería hasta los servicios EPCM y las operaciones a largo plazo. El Grupo se ha fijado el objetivo de alcanzar una cartera de entre 12 y 13 mil millones de euros en 2030, frente a aproximadamente 8,5 mil millones de euros en el tercer trimestre de 2026. Su actividad se centrará en minerales estratégicos, entre ellos el cobre, el litio y las tierras raras, así como en la expansión en Europa y América.

En energía, agua e industria, ACS está ampliando sus capacidades en redes energéticas, generación y almacenamiento de energía, agua, petróleo y gas, servicios de gas natural licuado, electrificación ferroviaria, telecomunicaciones e infraestructuras de procesamiento industrial. Excluyendo la actividad nuclear, el Grupo se ha fijado como objetivo alcanzar una cartera de entre 8,5 y 9 mil millones de euros en 2030, frente a los 4 mil millones de euros del tercer trimestre de 2026, lo que representa un CAGR del 20%.

En nuclear, ACS está integrando más de 70 años de experiencia en ingeniería y ejecución de proyectos para convertirse en un socio de ejecución integral para fabricantes de equipos originales, compañías eléctricas y administraciones públicas. El Grupo se ha fijado como objetivo alcanzar una cartera nuclear de entre 8 y 9 mil millones de euros en 2030, frente a los 2,5 mil millones de euros del tercer trimestre de 2026, lo que representa un CAGR del 34%.

En seguridad y defensa, ACS aprovechará sus relaciones consolidadas con administraciones públicas, contratistas principales de defensa y propietarios de infraestructuras críticas mientras amplía su actividad hacia servicios de mayor valor añadido. El Grupo se ha fijado como objetivo alcanzar una cartera de entre 10 y 11 mil millones de euros en 2030, frente a los 5 mil millones de euros del tercer trimestre de 2026, lo que representa un CAGR del 20%.

En estos mercados, la ventaja competitiva de ACS reside en sus capacidades integrales, que incluyen ingeniería avanzada, experiencia global en la cadena de suministro, gestión de proyectos, ejecución con medios propios y ejecución modular, respaldadas por capacidades de ejecución local en sus principales áreas geográficas.

Inversión a lo largo de todo el ciclo de vida de las infraestructuras

La inversión en infraestructuras constituye el segundo componente central de la estrategia. ACS tiene previsto continuar invirtiendo en infraestructuras digitales y energéticas, infraestructuras de transporte e infraestructura social, incluidos centros de datos y managed lanes, junto con su cartera de infraestructuras brownfield a través de Abertis.

El Grupo prevé realizar una inversión adicional de 3,8 mil millones de euros hasta 2030 en infraestructuras de nueva construcción, mientras que Abertis aporta una plataforma consolidada de activos en explotación que genera flujos de caja estables y recurrentes. La combinación de ejecución e inversión en infraestructuras está diseñada para generar márgenes de ejecución, potencial de revalorización durante el desarrollo y beneficios recurrentes procedentes de los activos. Asimismo, la rotación selectiva de activos ofrece oportunidades adicionales de creación de valor.

Posicionamiento para el crecimiento y la creación de valor a largo plazo

ACS se ha fijado el objetivo de alcanzar una valoración intrínseca del Grupo de entre 77 y 81 mil millones de euros en 2030. Dentro de esta cifra, el Grupo prevé que la valoración intrínseca de sus inversiones en infraestructuras, tanto de nueva construcción como en explotación, alcance aproximadamente 25 mil millones de euros en 2030 y entre 45 y 48 mil millones de euros en 2035.

Junto con el crecimiento continuado de los dividendos, que podrían alcanzar hasta 4,9 euros por acción en 2030, estos objetivos reflejan el compromiso de ACS de trasladar a la creación de valor a largo plazo para sus accionistas el crecimiento de sus negocios principales de infraestructuras, su expansión en segmentos de alto crecimiento, la mejora de los márgenes y la maduración del valor de sus inversiones en infraestructuras.

La presentación completa y la retransmisión del Capital Markets Day de 2026 están disponibles en www.grupoacs.com.