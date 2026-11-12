Adiós al roaming: Santander integra en su app una eSIM para viajar sin preocupaciones

Imaginemos que estamos en Japón y, nada más aterrizar, encendemos el móvil para consultar un mapa, enviar mensajes o compartir fotos del viaje. Sin darnos cuenta, nuestro operador puede empezar a cobrarnos tarifas de roaming mucho más elevadas que las que pagaríamos dentro de la Unión Europea. Lo mismo puede ocurrir si viajamos, por ejemplo, a Marruecos, Estados Unidos, Brasil o Turquía. Unos pocos minutos de llamadas, varios vídeos vistos en redes sociales o una videollamada con la familia pueden traducirse en una factura inesperadamente alta.

El problema es que muchos viajeros siguen utilizando el móvil como si estuvieran en su país, sin comprobar antes las condiciones de su tarifa. Por ejemplo, descargar archivos pesados desde una red móvil en Canadá o utilizar aplicaciones de navegación durante horas en Suiza puede consumir una gran cantidad de datos. Para evitar sorpresas, hasta ahora no nos quedaba otra opción que revisar las tarifas del operador, contratar bonos específicos para el extranjero o conectarse siempre que fuera posible a redes wifi seguras.

Sin embargo, a partir de ahora podemos evitar estos sustos desagradables aprovechando el lanzamiento de Santander eSIM, la nueva solución integrada en la app de Banco Santander, que permitirá a los clientes disponer de conexión móvil en los países anteriormente citados, y en muchos otros hasta llegar a la cifra de 160. Se trata de un modo sencillo y transparente que amplía la oferta de servicios digitales de la entidad.

La creación de eSIM ha surgido de la colaboración entre Banco Santander y Gigs, una compañía global especializada en conectividad digital internacional que permite a empresas tecnológicas, financieras y de viajes ofrecer servicios de telecomunicaciones y conectividad móvil integrados en sus propias aplicaciones mediante una API.

Una mujer mirando su móvil en el aeropuerto | Fuente: Canva

Toda la operativa estará centralizada en la aplicación del banco. Desde allí, los clientes podrán activar el servicio, elegir el plan de datos que mejor se adapte a sus necesidades, consultar el uso realizado y ampliar su capacidad cuando lo requieran, sin gestiones adicionales ni procesos complejos.

La nueva solución elimina además la necesidad de cambiar físicamente la tarjeta SIM del teléfono o recurrir a plataformas externas para contratar conectividad durante los viajes. Una vez configurada, la eSIM acompañará al usuario en sus desplazamientos internacionales, permitiendo reutilizarla y gestionar los distintos planes desde un único entorno digital.

La oferta contempla diferentes paquetes de datos, desde 3 GB a 50 GB, pensados para cubrir desde escapadas cortas hasta viajes de larga duración. Estos planes estarán disponibles en numerosos destinos internacionales, incluidos mercados tan relevantes como Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Marruecos, Turquía, Brasil o Tailandia. Por ahora, solo está operativo para los clientes españoles, aunque la solución se desplegará progresivamente en otros mercados del Grupo, comenzando por Portugal y México, y posteriormente en otros países.

Tras una única activación, la eSIM quedará lista para acompañar al usuario en todos sus viajes internacionales. Esto significa que no será necesario instalar una nueva eSIM cada vez que se desplace a otro país: bastará con contratar o ampliar el paquete de datos que necesite en cada momento. Además, los clientes podrán consultar de forma instantánea cuántos datos han consumido, controlar el saldo disponible y gestionar sus planes desde la aplicación de Santander.

Al concentrar toda la operativa en un único entorno digital, la entidad busca ofrecer una experiencia más cómoda, ágil y transparente para quienes necesitan mantenerse conectados durante sus desplazamientos por el extranjero.

El lanzamiento de la solución eSIM se engloba dentro de la estrategia de Negocios Globales de Banco Santander, a través de la que se desarrollan soluciones digitales escalables y se aprovechan las capacidades globales del Grupo para ofrecer nuevos servicios a clientes particulares en todos sus mercados.

Con esta incorporación, Santander amplía el conjunto de servicios disponibles a través de su ecosistema digital y da un paso más en su estrategia de ofrecer soluciones prácticas que respondan a las necesidades cotidianas de sus clientes, especialmente de aquellos jóvenes con un perfil más digital y de aquellos otros que mantienen una mayor movilidad internacional.