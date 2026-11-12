Che Cabello, economista, exige en esRadio un tipo único de IRPF: "Seguimos persiguiendo al rico"

El profesor de Economía de la Universidad de Málaga, Che Cabello, ha defendido en el programa de esRadio Con ánimo de lucro un IRPF de tipo único con mínimo exento con el fin de impulsar la creación de empleo y la capacidad de ahorro de los españoles. En este sentido, Cabello ha señalado que lo fundamental es establecer una relación con la Agencia Tributaria "de igual a igual", algo que, a su juicio, no sucede actualmente. "Ahora mismo estamos en una auténtica indefensión", ha advertido. Según ha explicado, el contribuyente carece de defensa "porque ellos tienen la sartén por el mango".

Así las cosas, el profesor ha calificado este cambio de "superimportante". En su opinión, esta parte del programa no requiere una gran reforma fiscal, sino simplemente cumplir la ley: "Es estar en un Estado de Derecho, es lo mínimo que se debería despachar". En concreto, ha reclamado que "la propia Administración cumpla con la ley y nos trate como ciudadanos, no como delincuentes".

Más impuestos indirectos y menos directos

En cuanto a los tipos impositivos, Cabello ha considerado que el PP podría haber planteado "una reforma tributaria mucho más profunda". Si se tratara de "hacer la carta de los Reyes Magos", el economista ha destacado como una de las medidas más importantes "pasar a una tributación indirecta mayor y una tributación directa menor".

Cabello ha reconocido que su propuesta puede generar polémica. De hecho, ha admitido que estaba diciendo "algo que cualquiera me cuelga en la plaza pública", ya que podrían acusarlo de defender impuestos regresivos en lugar de progresivos. Sin embargo, ha explicado que su objetivo es otro: "Yo lo que quiero es impuestos sobre lo que no distorsiona tanto la actividad económica". Con ello, se ha referido a gravar aquello que menos dificulta "que se monten empresas y que ganes dinero, que es lo que tenemos que hacer todos para que todos nos veamos beneficiados".

Así, el profesor ha puesto como ejemplo a los países nórdicos. Según ha explicado, en los países escandinavos "el IVA es mucho mayor que aquí". Esta diferencia responde, a su juicio, a una determinada concepción del crecimiento económico: "aunque la gente piense que el capitalismo es consumismo, es justo lo contrario, es ahorro e inversión, productividad y más riqueza en el futuro".

A partir de ahí, ha defendido que "los impuestos indirectos tienen lo bueno de que no distorsionan tanto la creación de riqueza". Cabello ha señalado que los países escandinavos ya han entendido esta cuestión y "lo están aplicando", mientras que España, en su opinión, "seguimos persiguiendo al rico".

Un tipo único con mínimo exento

En relación con el IRPF, Cabello ha apostado por simplificar la tarifa y reducir al mínimo los tramos, de modo que haya "que sean lo menos posible en cuanto a escalones, que tengas superclaro cuánto es lo que tú pagas a Hacienda". De este modo, el profesor ha recordado que ya había defendido esta propuesta anteriormente "en unas charlas en Sevilla y allí expuse lo del tipo único". Su planteamiento se basa en combinar dos elementos: un mínimo exento, que determina la progresividad del impuesto, y un tipo único, que establece cuánto se recauda.

"Porque tú pones un mínimo exento, que ahí regulas la progresividad, y un tipo único donde tú regulas cuánto quieres recaudar, pero que la gente sepa qué es lo que tú tienes que pagar", ha explicado.

Para ilustrar las ventajas de este modelo, ha planteado un ejemplo hipotético: que el Partido Popular se presentara a las elecciones con la propuesta de "yo quiero un tipo único del 35". De esta manera, según Cabello, los ciudadanos tendrían claro desde el principio qué medida se les está proponiendo.

"Pues yo lo compro o no lo compro"

Con todo, para explicar mejor su propuesta, el profesor ha comparado el sistema fiscal con una compra cotidiana, como "cuando tú vas al supermercado y compras un vino" y compruebas el precio antes de decidir si te interesa: "Tanto, pues yo lo compro o no lo compro". En cambio, ha señalado que con el IRPF actual sucede lo contrario: "Aquí te dicen que te van a pagar más los ricos y tal, pero tú no sabes realmente", ha explicado.

En consecuencia, el profesor ha defendido un modelo más sencillo y transparente, en el que cada contribuyente pueda conocer de antemano cuánto va a pagar. En este sentido, entre las reformas que considera necesarias, Cabello también ha incluido la deflactación de las tarifas del IRPF, "para que no se te considere rico cuando estás ganando lo mismo o menos".