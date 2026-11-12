"Cierra o te reviento el local": el violento piquete que atacó un negocio familiar de Barcelona

La huelga general de este 11 de noviembre sigue dando que hablar, y no precisamente por el éxito de los sindicatos y de distintas asociaciones sindicales a la hora de movilizar a una gran masa de trabajadores, sino por la violencia que una parte de los manifestantes ejerció contra negocios de todo tipo, ya fueran pequeñas o grandes empresas, y también contra el resto de la población.

Ya hemos contado en este medio cómo unos huelguistas acosaron a un anciano en una cafetería de Barcelona hasta obligarle a abandonar el establecimiento con su andador. También hemos mostrado cómo uno de los llamados "piquetes informativos" increpaba a un jubilado a las puertas de un supermercado porque, según ellos, no se podía comprar en día de huelga, e incluso llegó a llamarle "desclasado".

En este artículo mostramos otro lamentable episodio de esta violencia, el que sufrió una familia cuando un grupo de al menos 15 manifestantes se puso a acosar, increpar y gritar a sus miembros por tener el negocio abierto, y llegó incluso a amenazarlos con "reventar el local" si no "cerraban la persiana". Estas escenas se pueden ver en los vídeos que mostramos a continuación.

El primero lo publicó en su cuenta de X uno de los familiares, Andrés Barro:

Negocio familiar de 10 años en el barrio de Gracia con mi madre adentro currando mi hermano siendo agredido, gritos de maricones fuera, vete a tu país, ni hablas catalán. Intento de conversar pero sin éxito. @OndaCero_es @La_SER @bcn_ajuntament @ac2ality @HerreraenCOPE pic.twitter.com/31A0GKZey4 — andres barro (@andresbarro9) November 11, 2026

"Negocio familiar de 10 años en el barrio de Gracia con mi madre adentro currando, mi hermano siendo agredido, gritos de maricones fuera, vete a tu país, ni hablas catalán. Intento de conversar, pero sin éxito", explicaba Andrés Barro.

En el vídeo se puede ver cómo un manifestante con camiseta roja les dice que "es de consumo [la huelga general], también va con vosotros". Otro les grita: "Tenéis que salir para fuera, maricones". Otros, con la cara tapada, le dicen a uno de los jóvenes que intentaban dialogar con ellos que "no es solidaridad". Probablemente se trate del propio Andrés Barro, ya que quien graba el vídeo se dirige a él como "Andriu".

Golpean la cámara

El de la camiseta roja vuelve a acercarse y les dice que "o lo paramos todo o no conseguimos nada". Justo en ese momento, uno de los huelguistas que llevaba la cara tapada da un golpe a la cámara, que cae al suelo.

En el siguiente vídeo, se aprecia cómo la agresividad por parte de uno de los manifestantes crece.

Baja o te reviendo el local pic.twitter.com/heclXcbF02 — andres barro (@andresbarro9) November 11, 2026

"Baja o te reviento el local", escribe Andrés Barro.

"Tienes que cerrar, tienes que cerrar la persiana, o te reviento el local", amenaza uno de los manifestantes, que lleva una bandera atada a un palo. "¿Me revientas el local? Reviéntalo. Pasa y me lo revientas", le contesta Andrés Barro. El huelguista, que al parecer se llama Esteban, le replica: "¿Te lo reviento?".

En ese momento, dos chicas, una de ellas con la cara tapada, tratan de rebajar la tensión, aunque insisten en que "tiene que cerrar". Esteban, por su parte, repite "que me da igual, que cierres" y se dirige a quien graba: "¿Qué pasa? Porque no quiero pegarte...". Las dos chicas le piden con insistencia a Andrés Barro que "cierre la persiana", ante la lógica negativa del joven. Esteban vuelve a encararse con él y le ordena que cierre el local.

"Te reviento el local. Porque no quiero pegarte…"

Otro manifestante, que se tapa la cara con un abrigo, se asoma al local e increpa a los clientes. "Pasa, si puedes pasar", le responde Andrés Barro. El huelguista da entonces unos pasos hacia dentro y les dice a los clientes: "Tendríais que estar en vuestra casa, cabrones de mierda". Acto seguido, se aleja, siempre con la cara tapada.

Se desconoce si el negocio familiar tuvo que cerrar finalmente o si los manifestantes acabaron marchándose. Lo que está claro es que se trata de un episodio más de la violencia que este miércoles tuvieron que soportar tanto comerciantes como consumidores por parte de una minoría que entiende su derecho a la huelga como barra libre para pisotear los derechos de los demás, y que espera que todo el mundo se pliegue a sus exigencias. Sin embargo, esta vez, a diferencia de otras, esa actitud ha encontrado respuesta.