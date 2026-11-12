Collboni cifra en 50 los detenidos por los disturbios en Barcelona tras la huelga general

La violencia callejera volvió a adueñarse de las calles del centro de la capital catalana. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha condenado con dureza los graves actos vandálicos perpetrados por elementos radicales tras las movilizaciones convocadas con motivo de la huelga general. El regidor socialista, que compareció ante los medios de comunicación desde el centro de emergencias municipal –donde se coordinan los efectivos de seguridad, emergencias y sanitarios–, atribuyó estos altercados a la acción directa de grupos violentos e infiltrados que rompieron la aparente tranquilidad con la que había transcurrido la mayor parte del día.

Según los datos aportados por el primer edil, el balance provisional de las intervenciones policiales asciende ya a 50 detenidos, una cifra sensiblemente superior a las 18 detenciones que los Mossos d'Esquadra habían confirmado en su último recuento oficial. El incremento en el número de arrestados refleja la intensidad de los choques entre las fuerzas del orden y las facciones radicales en varios puntos neurálgicos de la urbe durante las últimas horas de la noche.

Collboni mostró su más enérgica repulsa ante los constantes ataques contra el mobiliario urbano y, muy especialmente, contra la propiedad privada. Durante los disturbios, los violentos provocaron destrozos en comercios –entre seis y diez establecimientos comerciales, la mayoría pertenecientes a grandes cadenas, sufrieron el asalto de los radicales– e incendiaron decenas de contenedores de basura, a pesar de la retirada preventiva de casi un centenar de depósitos que el Ayuntamiento había llevado a cabo horas antes. El regidor trasladó además su solidaridad y respaldo a los comerciantes afectados por las pérdidas materiales.

En su mensaje ante los medios, el mandatario municipal quiso lanzar una advertencia tajante respecto a las consecuencias judiciales y patrimoniales que afrontarán los responsables de los destrozos. "En Barcelona, quien la hace la paga", aseveró el alcalde, asegurando que los servicios jurídicos del consistorio reclamarán judicialmente indemnizaciones por daños y perjuicios a todos aquellos individuos a los que los tribunales señalen y condenen como culpables de los destrozos provocados en la vía pública.

Tras agradecer y poner en valor el trabajo desempeñado por los agentes de los cuerpos policiales desplegados para frenar la espiral de violencia, Collboni dio por restablecida la normalidad en el corazón de la ciudad. A la pacificación definitiva de las calles contribuyó de forma notable el intenso aguacero que comenzó a descargar sobre la capital catalana pasadas las 22:30 horas, forzando la dispersión total de los piquetes violentos.