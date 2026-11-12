Diego Sánchez de la Cruz, sobre la construcción de vivienda: "Todo el suelo no protegido debería ser urbanizable"

Diego Sánchez de la Cruz, responsable de estudios del IJM, ha defendido en el programa de esRadio Con ánimo de lucro que el problema de la vivienda no se resolverá mientras no exista un mercado libre del suelo y ha advertido de que esta reforma depende, sobre todo, de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Lo ha hecho tras analizar el programa económico del PP y calificarlo en términos positivos.

No obstante, ha introducido algunos matices. Así, sobre el documento, ha señalado que "hay compromisos que son interesantes y otros sobre los que me hubiera gustado mayor profundidad", antes de concluir que "le damos un aprobado, por así decirlo".

Precisamente, en materia de vivienda, ha celebrado "la derogación de la ley de vivienda, excelente noticia". Sin embargo, también ha planteado una cuestión que ha repetido a lo largo de la entrevista: "La reforma de la vivienda, nueva ley del suelo, licencias aceleradas, todo esto está muy bien, pero, insisto, ¿por qué no lo está haciendo con mayor compromiso el PP a nivel autonómico?".

Ahora bien, ha rebajado su optimismo y ha detallado que "son las comunidades autónomas las que tienen que llevar el grueso del esfuerzo para liberalizar de una maldita vez el suelo", ha respondido. A continuación, ha recordado: "Llevamos esperando esta reforma desde que Boyer era ministro."

El economista ha reconocido que conoce aquellos años a través de la prensa de la época, ya que entonces ni siquiera había nacido. No obstante, ha señalado que "ya desde entonces se ha hablado de desregular el suelo y el mercado de la vivienda y no se ha hecho nada".

También ha recordado el intento de José María Aznar de impulsar una reforma en esta dirección. Según ha explicado, el expresidente "vio como el Constitucional le decía que no se podía hacer desde un gobierno estatal, que el grueso de los cambios que se planteaban tenían que venir de los gobiernos autonómicos".

La "prueba del algodón" de las autonomías

El analista ha puesto el foco en los gobiernos autonómicos del PP. "¿No gobierna el Partido Popular para el 70% de los españoles en numerosos gobiernos autonómicos?", ha preguntado. Y ha insistido en la contradicción que, a su juicio, existe entre los compromisos nacionales del partido y su gestión regional: "¿Por qué no se ha desregulado el suelo a lo largo de esta legislatura que va a llegar a su fin el próximo mes de mayo en los gobiernos autonómicos? Esa es la prueba del algodón".

El economista ya había planteado un reproche similar al abordar la regulación. En ese momento, ha señalado que el PP "gobierna en muchas comunidades autónomas que no han seguido los pasos de Madrid hasta la fecha o si lo han hecho lo han hecho de manera mucho más discreta".

Lo que sí puede hacer el Gobierno central

Sánchez de la Cruz ha diferenciado las competencias del Gobierno central de las que corresponden a las administraciones autonómicas y locales. "A nivel nacional se puede y se debe derogar la ley de vivienda y bien está", ha explicado.

También ha señalado la ocupación como otro asunto que puede abordar el Ejecutivo central, ya que "esta sí que es una competencia nacional". En este sentido, ha cuestionado que se mantenga "el bloqueo parlamentario que ha impedido sacar adelante las leyes tanto del PP como de Junts que habilitaban el desalojo inmediato de okupas". Sin embargo, ha insistido en que, más allá de estas medidas, "el grueso del esfuerzo es autonómico".

Según Sánchez de la Cruz, "esos planes de ordenación urbanística que dependen de los ayuntamientos, esas comunidades autónomas que tampoco sueltan lastre y esas leyes del suelo que son regionales y que siguen insistiendo en que todo se defina por planes que diseña el burócrata no van a solucionar el problema".

Una norma urbanística de una línea

El analista ha explicado por qué considera fundamental avanzar en esta reforma: "no quiero verme en la tesitura de que dentro de 4 años tengamos que responder por la supuesta ineficacia de las medidas que defendemos". A continuación, ha defendido que "Si defendemos la libertad en el mercado inmobiliario urbanístico, lo que tenemos que defender es que lo hagan quienes lo tienen que hacer, es decir, todas las capas de la administración".

Sánchez de la Cruz ha concedido cierto margen a Alberto Núñez Feijóo y ha señalado que todavía hay tiempo para empezar a actuar. "Si Feijóo va en serio con esto, el día 30 de noviembre, claro que sí, se puede empezar ya a poner encima de la mesa esa derogación", ha afirmado.

Aun así, ha insistido en la necesidad de simplificar las leyes autonómicas del suelo. También ha expuesto cómo debería ser, a su juicio, la normativa urbanística municipal: "el planeamiento urbanístico en nuestros ayuntamientos puede ser y debe ser muy sencillo, una línea: todo el suelo no protegido es urbanizable y, a partir de ahí, unos estándares de construcción y unas normativas urbanísticas inmobiliarias, no que se dediquen a inflar artificialmente el coste de construir y desarrollar suelo".

Con todo, el analista ha advertido del riesgo de que las medidas se queden a medio camino si no cuentan con el respaldo de las comunidades autónomas y los grandes ayuntamientos. En este sentido, ha subrayado que "no nos podemos quedar a medias con el primer problema de los españoles ahora mismo, que es la vivienda". También ha pedido que no se repita lo sucedido durante el Gobierno de Aznar, "que él sí lo hizo bien, el Constitucional no le dejó avanzar".

De este modo, el economista ha reconocido que derogar la ley de vivienda y acabar con la inseguridad jurídica derivada de la ocupación supondría un cambio importante en el mercado. Sin embargo, ha insistido en que esas medidas no bastarían para resolver el problema de fondo. Su diagnóstico ha sido claro: "el grueso del problema es que no hay mercado del suelo y hasta que no haya mercado del suelo la oferta no podrá responder a la demanda".