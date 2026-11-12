El escándalo del CEO de Nvidia no deja de crecer: nueva infidelidad y la espía facilitó el envío de chips a China

La crisis reputacional en torno a Nvidia se ha visto duramente comprometida esta semana al desvelarse varios escándalos. El consejo de administración del gigante tecnológico se ha reunido de urgencia para decidir la posible destitución de su cofundador y consejero delegado, Jensen Huang, después de que nuevas filtraciones vincularan su relación extramatrimonial con una supuesta espía con una red de desvío ilegal de semiconductores hacia China, además de vincularle una segunda infidelidad.

Una red de 6.700 millones de euros burló los vetos de EEUU

Según la investigación publicada por el medio especializado The Information, el romance extramatrimonial entre Jensen Huang y Alice Huang (empresaria china, también conocida como Huang Le) sirvió como catalizador para introducir en territorio chino unos 240.000 procesadores avanzados de inteligencia artificial (modelos H100, H200 y A100). El valor total de estos procesadores es de al menos 7.500 millones de dólares (unos 6.700 millones de euros).

🚨 ESCÁNDALO MUNDIAL: EL CEO DE NVIDIA, JENSEN HUANG, EN EL CENTRO DE UN CASO DE ESPIONAJE CHINO. El hombre que dirige la empresa más importante de la revolución de la IA ha reconocido haber sido infiel a su mujer. ¿El problema? Según informaciones de medios estadounidenses,… — SantinoCripto® (@SantinoCripto) November 9, 2026

Y es que según destapa The Information, Alice Huang, junto a su marido y su hermana, tejió una red corporativa entre Singapur (a través de la firma Megaspeed) y China (mediante Shanghai Century Litong). Esta última empresa logró el estatus de socio preferente de Nvidia en la nube a finales de 2023. Cuando Washington bloqueó los pedidos directos por razones de seguridad nacional, la empresaria recurrió a sus vínculos con el CEO y los distribuidores para garantizar el suministro. Parte de esta tecnología terminó alimentando centros de datos de gigantes chinos como Alibaba y Tencent.

La tormenta comenzó a gestarse tras una exclusiva de The New York Times basada en un memorando de la inteligencia estadounidense. El documento señalaba que Alice Huang había sido captada por el Ministerio de Seguridad del Estado de China para acercarse al líder de Nvidia, obtener información estratégica y presionar para flexibilizar las ventas de chips a Pekín.

Ante la presión mediática, Jensen Huang envió un correo interno a su plantilla admitiendo la infidelidad: "Fui infiel a mi esposa. Mis actos la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice". Aunque el directivo prometió colaborar con las pesquisas, el FBI ya mantiene abierta una investigación federal para determinar si el ejecutivo fue víctima de una operación de espionaje externo.

Mientras el Gobierno chino tacha las acusaciones de "pura invención y calumnia", todo apunta a que Alice Huang ya se encuentra en Pekín, lejos del alcance de las autoridades estadounidenses. El jaque mate final de un golpe de espionaje maestro.

Las consecuencias de este escándalo no se han hecho esperar. Las acciones de Nvidia se han desplomado cerca de un 9 % en las operaciones previas a la apertura del mercado tras conocerse la reunión de emergencia del consejo y la contratación de un bufete externo para auditar al CEO.

Se destapa nueva infidelidad

Los problemas del CEO Huang no paran de crecer y es que se ha destapado una segunda relación extramarital, esta vez con una alta ejecutiva de la propia compañía que reportaba directamente ante él.

Las acciones de Nvidia se desplomaron tras conocerse informaciones de que el CEO Jensen Huang, le fue infiel a su esposa con una segunda mujer. En la bolsa cayeron alrededor de un 8 % en las operaciones fuera de horario bursátil, después de que surgieran reportes que vinculan al… pic.twitter.com/hFCF5wXDG1 — 🅽🅴🆁🅳🅿🆈 (@NerdPy) November 11, 2026

Esta nueva filtración, publicada inicialmente por The Wall Street Journal y The New York Times, ha terminado de dinamitar el respaldo interno del cofundador de Nvidia en medio de la investigación federal por espionaje chino.

A diferencia del primer escándalo con la empresaria china Alice Huang, este segundo vínculo afecta directamente a la gobernanza interna y a las políticas laborales de la empresa. Los reportes señalan a Kimberly Powell, vicepresidenta del área de Salud e Inteligencia Artificial de Nvidia, quien forma parte de la compañía desde hace casi dos décadas (con inicios de la relación que se remontarían a 2007).

🚨 EL CEO DE NVIDIA PODRÍA ENFRENTARSE AL DIVORCIO MÁS CARO DE LA HISTORIA Jensen Huang ha reconocido haber sido infiel a su esposa, Lori Huang, tras más de 40 años de matrimonio. Pero hay un detalle que ha llamado especialmente la atención: Su fortuna está estimada en 162.200… pic.twitter.com/5ggfffKfus — JohnNakamoto (@JohnNakamoto_) November 9, 2026

Esta infidelidad sería aún más grave que la primera a nivel empresarial y es que el código interno de conducta de Nvidia prohíbe de forma estricta las relaciones sentimentales entre directivos y subordinados directos para evitar favoritismos y riesgos legales.

Aunque el consejo de administración había cerrado filas inicialmente en torno a Huang tras su disculpa pública por la primera infidelidad, la acumulación de frentes abiertos ha cambiado el escenario por completo. El puesto de Huang pende ahora mismo de un hilo.