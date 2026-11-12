El gasto del IMV se dispara un 56% en un sólo mes y ya llega a 2,78 millones de subsidiados

Este martes se han dado a conocer los datos del Ingreso Mínimo Vital (IMV) correspondientes a octubre. Según la Seguridad Social, la prestación llegó a 911.274 hogares en los que viven 2.781.679 personas. Esto supone 5.482 hogares y 19.993 personas más que el mes anterior, cuando llegó a 905.792 hogares con 2.761.686 personas. Como vemos, la cifra de beneficiarios se acerca cada vez más a los tres millones de personas.

Si comparamos los datos de octubre de 2026 con los de octubre de 2025, se observa un cambio importante: se ha pasado de 773.272 hogares beneficiarios a los 911.274 mencionados, es decir, 138.002 hogares más. El número de beneficiarios también ha crecido en más de 400.000 personas, de 2.363.554 a 2.781.679, lo que supone un aumento del 17,7% en sólo un año.

Una nómina que se dispara un 56% en un mes

Uno de los datos más llamativos de la nómina de este mes es el fuerte aumento que se ha producido de un mes para otro. Si en septiembre el importe bruto de la nómina fue de 479,3 millones de euros, en octubre ha sido de 748,2 millones, lo que supone un incremento del 56,1% y casi 269 millones de euros más.

De acuerdo con lo que señala la propia Seguridad Social en sus informes, el importe bruto de la nómina incluye atrasos, por lo que la mayor parte del incremento de un mes a otro se debe a ellos. Este salto entre septiembre y octubre también se produjo el año pasado, aunque fue menos acusado: el importe bruto pasó de 426,3 a 532,6 millones de euros, un aumento de casi el 25%.

Más de 23.000 millones desde 2020

En total, el importe bruto acumulado de las nóminas del IMV desde su puesta en marcha, en junio de 2020, hasta octubre de 2026 asciende a 23.472,2 millones de euros. Entre septiembre y octubre de este año también ha crecido la cuantía media mensual por hogar, que ha pasado de 501,49 a 524,57 euros, es decir, 23,08 euros más, un 4,6%. Este dato, a diferencia del importe bruto de la nómina, no incluye atrasos.

De los 911.274 titulares del IMV en octubre, 620.822 eran mujeres (68,1%) y 290.452, hombres (31,9%). Por nacionalidad, 753.264 titulares eran españoles (82,7%) y 157.700, extranjeros (17,3%).

Un fracaso social, no un logro:

Así pues, un mes más, el número de personas que cobran y se benefician del IMV, lejos de reducirse, no deja de crecer, y en sólo un mes la nómina ha aumentado más de un 50%. Que cada vez haya más hogares cuyo principal o único ingreso depende de una ayuda pública para la que no ha sido necesario cotizar no es el gran logro que intenta vender el Gobierno de Pedro Sánchez, sino un fracaso social.

Las instituciones públicas deberían fomentar que todas las personas capacitadas para trabajar puedan hacerlo, en lugar de otorgarles una prestación por no hacer nada, de la que incluso una parte de la población puede llegar a aprovecharse para no trabajar.