El Sindicato de Inquilinas amenaza en TVE: "La violencia va a aumentar"

Si esta mañana contábamos que desde el Sindicato de Inquilinas se afirmaba este miércoles que "esto no ha hecho más que empezar, queremos conflicto", en palabras de su portavoz Alicia del Río, en referencia a los actos violentos y a las alteraciones del orden público que se produjeron durante la huelga general y que hemos ido contando en este medio, hoy la misma organización ha insistido en que la violencia seguirá creciendo si no se cambia, entre otras cosas, "radicalmente el modelo de vivienda".

Así lo ha expresado otra de sus portavoces, Valeria Racu, que en La Hora de La 1, el programa de TVE presentado por Silvia Intxaurrondo, ha advertido de que la violencia va a ir a más.

En el siguiente vídeo se puede ver su intervención:

Valeria Racu, sindicato de Inquilinas: "El conflicto social va a aumentar [...] La violencia va a aumentar [...] Pase lo que pase el 29N, si el siguiente Gobierno no toma las riendas de la situación y se asegura que cambiamos el modelo desde abajo [...] Esto va a ir a más" pic.twitter.com/70UB4O0zkK — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 12, 2026

Comenzaba su intervención la activista Valeria Racu señalando que "esto va a ir a más. Lo que quiero transmitir es que, si no solucionamos radicalmente estos problemas, si no nos aseguramos de que la vivienda es para vivir en este país y no para hacer negocio, si no nos aseguramos de que tenemos salarios con los que vivir dignamente, que hoy en día 1.500 euros no te dan para vivir, los que cobremos 1.500 euros, porque la mayoría cobran 1.100, ¿sabes a lo que me refiero? Si no solucionamos eso, si seguimos teniendo gobiernos cobardes que se arrodillan entre el rentismo y las inversiones, esto va a aumentar y el conflicto social va a aumentar, claro que sí".

Ante esto, la periodista Estrella Moreno, que estaba a su lado, le preguntó: "Cuando hablas de conflicto social, ¿quieres decir que estamos hablando de situaciones violentas? ¿Te refieres a eso, a que puede haber violencia?".

"La violencia va a aumentar"

Valeria Racu respondió: "Yo lo que digo es que la violencia va a aumentar, o sea, una sociedad fracturada al final se va, pero no solo aquí, es que la ultraderecha también va a aumentar su violencia, ¿no? Lo vemos con Núcleo Nacional, lo vemos con muchos grupos. A lo que me refiero es que, y vuelvo a decir que estoy muy de acuerdo con lo que se comentaba en la mesa, son cosas separadas y no está vinculada a la huelga de ayer, pero detrás, yo creo que realmente, si aquí lo que estamos haciendo es matizar el discurso y hablar con rigor...".

"Creo que de lo que tenemos que ser conscientes es de eso, de que, pase lo que pase el 29N, si el siguiente Gobierno no toma las riendas de la situación y se asegura de que cambiamos radicalmente el modelo de vivienda, las pensiones, los salarios, si no distribuimos bien la riqueza, si no le ponemos límite a ese acaparamiento y a esa rentabilidad, estas cosas van a ir a más. Y de eso tenemos que ser conscientes", concluía la activista.

Así pues, lejos de hacer un llamamiento a calmar los ánimos, esta organización hace bandera del conflicto y advierte de que la violencia seguirá creciendo si no se aplican las políticas que reclama en materia de vivienda, pensiones, salarios y distribución de la riqueza.