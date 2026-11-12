"Esto no ha hecho más que empezar. Queremos conflicto": la amenaza del Sindicato de Inquilinas si gana la derecha

El calendario de huelgas y manifestaciones de este otoño, vísperas de las elecciones generales, es difícil de seguir. A la huelga de profesores, se suma la de médicos, la de maquinistas con motivo de la tragedia de Urda y otras sectoriales como la de la industria cárnica y de embutidos y que los sindicatos UGT y CCOO han utilizado para incluirlas en la huelga general de este 11 de noviembre. Una huelga política que fue convocada inmediatamente después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que disolvía las Cortes y convocaba elecciones anticipadas para el 29 de noviembre y tras catorce años sin convocar una, a pesar de lo cual los secretarios generales de los sindicatos de clase, Pepe Álvarez y Unai Sordo, insisten en que llevaban tiempo pensando en este tipo de movilización.

Pero una vez pasada la huelga general la idea que tienen los sindicatos es seguir calentando las calles con protestas y movilizaciones contra el hipotético gobierno del Partido Popular. De hecho, el propio secretario general de CCOO, Unai Sordo, entre las razones esgrimidas para convocar la huelga general, mencionó esta estrategia de impulso ciudadano asegurando que "va a favorecer una inmensa movilización social". Es más, llegó a explicar cuáles son sus planes: "Va a ser el preludio de movilizaciones sociales en la calle del conjunto de la ciudadanía de forma muy transversal pidiendo políticas de vivienda que garanticen el acceso a pisos asequibles a todo el mundo". Así que los problemas de vivienda por los que atraviesa España desde hace una década y que se han visto agudizados por las políticas del Gobierno de Sánchez, no eran suficientes para que los sindicatos se movilizaran de verdad.

"Queremos conflicto"

La muestra de sus intenciones la hemos podido comprobar este mismo miércoles 11 de noviembre durante los piquetes, los balances de seguimiento y las protestas en las calles. Una de las portavoces del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha lanzado un aviso a navegantes al decir que "esto no ha hecho más que empezar".

Hace alusión al despertar de la calle tras el caso de Maricarmen Abascal y los decretos de vivienda. "El poder popular no va a parar de crecer y esta jornada es la constatación de que se abre un nuevo ciclo de luchas en nuestro país desde el sindicalismo de base, desde abajo, desde la política real, la política de la gente, que no va a parar hasta conseguir un modelo de vivienda que ponga la vida por encima del lucro", ha reivindicado desde las calles de Madrid.

En otras declaraciones, la portavoz del Sindicato de Inquilinas ha asegurado que "somos un sindicato que avanzamos a través del conflicto. No queremos acuerdos en despachos, ni falsa paz social, queremos conflicto".

Pero más allá de las reivindicaciones de vivienda, también se prevé una huelga en la Agencia Tributaria, pero para el nuevo Gobierno. El pasado 28 de octubre estaba previsto un paro de 24 horas en la misma pero UGT, CCOO y el Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria (SIAT) la desconvocaron. En un comunicado conjunto explicaron que dejaban en suspenso "todas las movilizaciones y jornadas de huelga anunciadas" para las semanas posteriores, sin definir todavía nuevas fechas. Además explicaban que dejaban en estado latente las movilizaciones hasta que cuenten con "interlocutores con plena capacidad de negociación y decisión" en el Gobierno. Y aquí es donde los trabajadores de la Agencia Tributaria denuncian la politización de su conflicto laboral.

Antes incluso de las protestas en las calles de Francia y su efecto contagio a España y otros países, en Madrid la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ya advirtió en la Asamblea de que "en las calles de Madrid no va a haber paz", para más tarde, en vez de rectificar, proclamar que "Madrid está a punto de reventar" y recomendar a la presidenta Ayuso "huir muy lejos" el día de la huelga general. Todo apunta a que los sindicatos españoles, con la posible marcha de Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa, comenzarán a luchar contra lo que no han luchado en los últimos ocho años.