Grace Villarreal vence a Hacienda tras 8 años de calvario: "Han sido años de muchas lágrimas"

Ocho años de guerra judicial que por fin han llegado a su fin. Grace Villarreal ha reaparecido públicamente después de ganar su batalla legal contra Hacienda, un proceso que arrastraba desde el año 2017 y cuya resolución ha supuesto un enorme alivio para la influencer. En unas declaraciones concedidas a Europa Press antes del show de Circlassica, el espectáculo de circo en Madrid.

Preguntada por el desenlace favorable del caso, la creadora de contenido no ha ocultado su satisfacción al asegurar que "ha sido la noticia que llevo esperando los últimos ocho años, pero sí, ha sido uno de los grandes highlights". El procedimiento, que según sus propias palabras se alargó durante "casi nueve" años, giraba en torno a una reclamación de 400.000 euros por parte de hacienda, una cifra que ella misma ha confirmado con un escueto "correcto" al ser interpelada por los medios.

A pesar de la alegría actual, Villarreal ha reconocido que el camino hasta la victoria ha tenido un alto coste personal, confesando que "ha sido duro, han sido años muy difíciles, han sido años de muchas lágrimas". Ante la dureza de un proceso calificado como un calvario, la influencer ha reflexionado sobre el impacto psicológico que supone enfrentarse a la Administración: "Ha sido horrible emocionalmente y en ese momento me he puesto a pensar por qué mucha gente se rinde a mitad de camino, porque es muy duro a nivel emocional, porque sientes que lo pierdes todo y que es injusto, pero siempre guardando la esperanza de que al final saldría adelante y que todo saldría bien". Para superar este trance, asegura que la clave ha estado en la tranquilidad de conciencia y en su equipo legal: "Llevábamos esperando con paciencia, pero creo que lo que me ha ayudado ha sido confiar en mí. Todo estaba genial, todo estaba bien hecho y he tenido los mejores asesores".

De Shakira a estrellas del fútbol y de la televisión

El caso de Grace Villarreal no ha sido el único sino que se suma a una lista de rostros conocidos de la cultura y el deporte que han logrado frenar en los tribunales las reclamaciones de la Agencia Tributaria. Entre los precedentes más recientes destaca el de la cantante Shakira, a quien la Audiencia Nacional dio la razón al anular íntegramente las liquidaciones y sanciones tributarias correspondientes al ejercicio de 2011, llegando incluso a condenar en costas a la Administración al apreciar temeridad y absoluta falta de fundamento en su actuación.

Esta racha de derrotas del fisco en los juzgados resulta especialmente llamativa en el mundo del fútbol, donde varias estrellas han conseguido tumbar reclamaciones millonarias. Es el caso del exfutbolista Xabi Alonso, que además de ser absuelto por el Tribunal Supremo de tres delitos fiscales en 2019, vio cómo la Audiencia Nacional rechazaba otra exigencia de 288.000 euros por su etapa en el Real Madrid; o de Andrés Iniesta, cuyo fallo favorable en el Supremo tumbó una reclamación de 4,3 millones por el IRPF de 2014 y 2015. A ellos se unen Gerard Piqué, a quien el alto tribunal anuló una multa de 2,1 millones relativa a los ejercicios de 2008 a 2010, y James Rodríguez, cuya victoria en la Audiencia Nacional obligó a Hacienda a devolverle más de tres millones de euros y anular las sanciones correspondientes al ejercicio de 2024.

Las victorias también han alcanzado a otras figuras de la televisión y el espectáculo. Es el caso de María Teresa Campos, a quien la Audiencia Nacional dio la razón al descartar que simulara una sociedad para defraudar, o de Borja Thyssen y Blanca Cuesta, absueltos en 2023 de un presunto fraude de más de 336.000 euros al no probarse simulación en la venta de su mansión de Ibiza por 9,7 millones.