Jensen Huang dimite como CEO de Nvidia tras el escándalo con una espía china

Jensen Huang, CEO y cofundador de Nvidia, una de las empresas más valiosas del mundo por capitalización bursátil, ha dimitido tras el escándalo que lo relaciona con una presunta espía china. La directora financiera, Colette Kress, será quien asuma el cargo de directora ejecutiva hasta que la compañía nombre a un CEO permanente. Según The New York Times, el consejo de administración de la compañía se reunió durante varias horas este miércoles para abordar el futuro de Huang.

El pasado domingo Jensen Huang reconoció que había tenido una relación extramatrimonial con una empresaria china a la que varias agencias de inteligencia de Estados Unidos acusan de ser una espía china. Se trata de Alice Huang, una ejecutiva de la empresa Megaspeed. Megaspeed es una compañía que adquiría chips de IA a Nvidia. Sobre la coincidencia de los apellidos de ambos hay que consignar que no existe relación de parentesco entre ellos. No obstante, desde Nvidia han defendido que "no había motivos para creer que haya podido comprometerse la seguridad nacional ni los secretos de Nvidia".

De hecho, las agencias de inteligencia estadounidenses vigilaban a Alice Huang. En diversos informes aseguran que es una agente del Ministerio de Seguridad de China y que había sido reclutada para recopilar información sobre Jensen Huang con el fin de que el ex CEO influyera en la Casa Blanca y que se permitiera la venta de los chips más avanzados a China. Según las investigaciones, Megaspeed, la empresa en la que Alice Huang es ejecutiva, habría ayudado a introducir chips de Nvidia de contrabando en China. En China rechazan las acusaciones de espionaje.

El 8 de noviembre el ex CEO de Nvidia envió un comunicado a todos los empleados de la compañía para admitir que había sido "infiel" y en el que afirmaba que "debía una disculpa" tanto a su mujer como a los propios empleados. "Mis acciones han dañado a mi mujer y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo siento muchísimo", decía.

Y es que el papel de Jensen Huang ha sido determinante en las políticas de exportación de semiconductores de la administración de Donald Trump. Es más, ambos mantienen una relación cercana. Diversos medios estadounidenses defienden que a Trump se le advirtió sobre la relación de Huang con la presunta espía y que se abstuvo de tomar medidas al respecto. Además, Trump defendió a Huang y sostuvo que es un "hombre honorable".

En un comunicado que ha emitido Nvidia reconocen la labor del cofundador que, además, ha sido el director ejecutivo durante casi tres décadas. "Las contribuciones del señor Jensen a Nvidia son trascendentes. Nvidia es una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo. La junta directiva y la compañía agradecen a Jensen las aportaciones de valor incalculable que ha hecho a la empresa y al sector".

El futuro de Huang, en estos momentos, es una incógnita, aunque Elon Musk publicó un mensaje en X en el que aseveraba que "sería un honor" contratar al ex CEO de Nvidia.

Asimismo, The New York Times también desveló que había tenido otra relación con una ejecutiva de Nvidia. Al mismo tiempo, la empresa anunció que había abierto una investigación sobre Huang y la supuesta espía china. Una vez trascendió la información, las acciones de Nvidia cayeron más de un 8%. En concreto, este jueves también se han desplomado. Las acciones han caído más de un 11%, lo que suponen unas pérdidas de casi mil millones de dólares (901.803.000 euros).

Nvidia es una de las compañías más importantes en el sector de la inteligencia artificial, ya que desarrolla los chips que ejecutan la mayor parte de los modelos IA, además de ser una de las compañías que financia centros de datos.