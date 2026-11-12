Una candidatura contra principios

No son muchas las personas llamadas a ejercer funciones públicas de gobierno, para bien de los ciudadanos y para el bien de nuestra Nación. Con esto nada aportamos que no sea de general conocimiento, aunque lo que quizás no sea tan público es que momentos de turbulencia pueden sembrar el clima político de dudas respecto a su permanencia, por lo que, parte de aquellos, comienzan a publicitar sus apetencias de lo que llamaríamos el, y después, dónde o adónde.

En ocasiones, ese escenario viene acompañado de controversias entre miembros del propio Gobierno. Viene al caso, por lo que estamos diciendo, la controversia entre el Ministerio de Economía y el de Trabajo y Economía Social, aunque, en este último, quizá fuese más acertado atribuir la autoría a la propia ministra de Trabajo, no al órgano ministerial; de hecho, las propias referencias de la polémica citan personalmente a la ministra Díaz, lo cual, por sus manifestaciones y por sus modos, no resulta sorprendente.

La controversia entre ambos fue consecuencia de la llamada 'deriva salarial' y que, en síntesis, no es más que el apelativo que merece un resultado, de frecuencia más de la debida, y que se produce cuando, del automatismo de revisiones salariales, en cuantías dictadas por el Ministerio del ramo, devienen consecuencias que cuantitativamente superan los acuerdos establecidos en los convenios laborales, pactados entre trabajadores y empresas.

Tal es el resultado del informe de la Dirección General de Análisis Económico (Ministerio de Economía) que concluye en una "intensificación de la deriva salarial abierta desde 2023, respecto a lo pactado en convenios".

Sobre la base de ello, los salarios, en el segundo trimestre de 2026 aumentaron en un 4,1% interanual, mientras que la subida salarial establecida en convenio se situaba en el 3,0% para este año. Es más, la propia ministra ya ha anunciado una subida del SMI, aplicable antes de las próximas elecciones generales (29.11.2026) cuya cuantía, aún sin precisar, viene difundiéndose que podría estar en el entorno del 5,0%.

La tesis de compensar la inflación con aumentos salariales, sostenida a largo plazo, sin relación alguna con los niveles de productividad del trabajo, es el instrumento para asegurar un fin que tiene un término acuñado: hiperinflación.

El automatismo genera un círculo vicioso en el que la inflación provoca sucesivas inflaciones, con independencia de la productividad del trabajo y de los demás factores económicos que influyen en el producto, para acabar trasladándose a los salarios –costes productivos del trabajo– y ellos, a su vez, a nuevos incrementos de precios, que acabarán, por revisión, en nuevos salarios… [Véase: Los factores económicos en la fijación de salarios. Organización Internacional del Trabajo– Servicio de Mercados Laborales Inclusivos, Salarios y Condiciones de Trabajo. Ginebra (Suiza), primera edición 2026, especialmente, págs. 24-25].

Siendo estos los criterios de la OIT parece poco prudente suponer que la actual vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social sería bien acogida como candidata, para ocupar la más alta magistratura de dicha Organización.

¿No estaría mejor en CCOO/UGT para instigar piquetes? Su comparecencia de anteayer, motivando la huelga general, permite asegurarlo.