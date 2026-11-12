La burocracia bloquea la construcción de 7 millones de viviendas en España

España tiene proyectadas millones de viviendas que no pueden construirse por puro efecto del bloqueo administrativo que trae consigo la burocracia urbanística. No se trata de una promesa electoral ni de un plan por anunciar: hay 7,1 millones de casas pendientes de ejecución en el planeamiento urbanístico vigente. Sin embargo, cuando las familias buscan un piso, se encuentran con una oferta insuficiente y unos precios cada vez más tensionados. Y es que, entre el terreno que aparece en un plano y la vivienda que puede comprarse se interpone un auténtico laberinto de planes, autorizaciones, informes y licencias que puede consumir buena parte de una generación.

La paradoja queda retratada en un reciente estudio publicado por Fedea. Según el trabajo, España acumuló entre 2021 y 2025 un déficit estimado de 750.000 viviendas. Solo durante el pasado año se formaron 240.000 nuevos hogares y se terminaron 92.000 viviendas: por cada cien familias que se incorporaron al mercado se entregaron apenas 38 casas. La brecha de 148.000 unidades en un solo ejercicio contrasta con una bolsa de 7,1 millones de viviendas previstas que sigue sin materializarse.

¿Cuánto tiempo cuesta convertir una previsión en una promoción real?

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ofrece una respuesta demoledora: transformar suelo para poder edificar suele exigir entre 10 y 15 años y puede llegar a 20. Solo el planeamiento urbanístico consume entre siete y once años; la posterior gestión del suelo, incluida la reparcelación y la urbanización, añade entre dos y cinco años. Y todavía quedan permisos antes de levantar el edificio. No es que construir una vivienda lleve quince años: es que el suelo sobre el que construirla puede tardar todo ese tiempo en estar preparado.

La estimación no procede únicamente del regulador. Un informe elaborado por Colliers y la Asociación de Promotores y Constructores de España calcula también entre diez y quince años el plazo medio para transformar y gestionar suelo, con expedientes que superan las dos décadas. Otro análisis, el Informe Suelos 2026 de Atlas Real Estate Analytics, estudia el recorrido histórico de los desarrollos y encuentra duraciones medianas de 24 años en Madrid y 32 en Barcelona. Son mediciones diferentes, pero apuntan en la misma dirección: la planificación residencial española funciona con unos tiempos incompatibles con la velocidad a la que se crean hogares.

El atasco no termina cuando el terreno está listo. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en una guía de febrero de 2026, reconoce que algunas licencias urbanísticas tardan más de dos años en concederse, incluso más que el plazo de ejecución de la propia obra. Entre las causas figuran la disparidad de criterios, la dependencia de informes de otras administraciones y una digitalización incompleta. Es difícil sostener que el principal problema de la vivienda sea la falta de subvenciones cuando un permiso puede tardar más que la construcción que autoriza.

Los datos de Atlas dan otra medida del cuello de botella. De las bolsas de suelo residencial analizadas por la consultora, solo el 0,35% tiene carácter finalista, es decir, está preparado para edificar. Otro 25,46% se encuentra en proceso de urbanización, mientras que más del 74% continúa sin urbanizar. El minúsculo porcentaje de suelo finalista apenas permitiría levantar unas 31.247 viviendas.

La situación es más grave allí donde hay mucha más demanda de vivienda. Fedea constata que en Toledo o Guadalajara las viviendas pendientes de ejecución superan incluso el parque residencial actual, mientras que en Madrid equivalen a cerca de una cuarta parte y en Barcelona a poco más de una décima parte. Tampoco basta con contabilizar los aproximadamente tres millones de solares urbanos sin edificar que recoge el estudio: solar no equivale a vivienda terminada, y un terreno en un municipio con poca demanda no sustituye a una promoción en una ciudad donde se concentran los empleos. El resultado es un mapa con abundancia de suelo sobre el papel y escasez real de oferta en los mercados más tensionados.

El estudio del think tank, firmado por Santiago Calvo y Fernando Pinto, subraya que casi la mitad de la superficie de las áreas de desarrollo urbano sigue sin urbanizar. Este porcentaje se refiere a superficie, no a viviendas, de modo que sería incorrecto afirmar que la mitad de los 7,1 millones está paralizada por ese motivo. Tampoco se puede imputar cada una de esas viviendas pendientes exclusivamente a una ventanilla administrativa: influyen la localización, la inversión, las infraestructuras y la viabilidad de los proyectos. Pero la magnitud de la bolsa sin ejecutar, unida a los plazos acreditados por los reguladores y por el sector, deja al descubierto una barrera regulatoria de primera importancia.

La CNMC ha sido especialmente severa en su diagnóstico. En junio de 2026 advirtió de que España presenta una de las regulaciones sobre usos del suelo más restrictivas del entorno OCDE, con normas rígidas, trámites redundantes, inseguridad jurídica y problemas de coordinación entre organismos. También recordó que el suelo puede representar hasta el 45% del precio final de una vivienda. Encarecer o retrasar su puesta en el mercado no sale gratis: limita la competencia entre promociones, eleva los costes y reduce la capacidad de la oferta para responder a la demanda.

Esta evidencia también cuestiona la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez, centrada en multiplicar ayudas, avales e intervenciones sobre los contratos. El documento de Fedea calcula que los préstamos públicos TU CASA incorporan una subvención implícita cercana al 70%, unos 7.000 millones de euros si se utiliza la dotación total de 10.000 millones. Con una elasticidad de la oferta de vivienda estimada en 0,45, los autores advierten de que buena parte del estímulo a los compradores puede trasladarse a los precios. De poco sirve dar más capacidad de pago a las familias si la oferta continúa atrapada durante años entre el plan urbanístico y la licencia.

No es necesario elegir entre seguridad jurídica, protección ambiental y nuevas viviendas. Lo que hace falta es sustituir el urbanismo de los expedientes interminables por reglas proporcionadas, procedimientos simultáneos, coordinación entre administraciones, plazos verificables y mayores garantías frente a anulaciones de planes por defectos subsanables. La CNMC propone simplificar el planeamiento y la gestión, evitar duplicidades, flexibilizar los usos del suelo y agilizar las licencias. Los promotores necesitan saber qué pueden construir, dónde y en cuánto tiempo; las familias necesitan que esas respuestas se traduzcan en llaves, no en décadas de trámites.

España no tiene un problema de falta de planos: tiene un problema de viviendas que no salen de ellos. Los 7,1 millones de casas pendientes no son, todos ellos, inmuebles que podrían levantarse mañana con un simple sello, pero sí constituyen la prueba de que aprobar desarrollos sobre el papel no equivale a producir oferta real. Mientras la Administración necesite diez, quince o veinte años para preparar suelo, el país seguirá creando más hogares que casas. Y el coste de esa burocracia lo acabarán pagando, en forma de precios prohibitivos, quienes solo quieren acceder a una vivienda.