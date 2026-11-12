Los "decretos Maricarmen" hunden la oferta de alquiler: desaparecen 26.531 pisos en un mes

Ya ha pasado más de un mes desde la aprobación de los primeros decretos de vivienda, el pasado 29 de septiembre, los llamados "decretos Maricarmen", que fueron derogados después por el Congreso y que el Gobierno volvió a aprobar en el Consejo de Ministros para someterlos a la Diputación Permanente, sorteando así la decisión del Congreso.

Pues bien, según el portal inmobiliario Idealista, la oferta de viviendas en alquiler en su web se ha desplomado un 19% desde la primera aprobación de los decretos, lo que supone la desaparición de 26.531 anuncios del mercado en sólo un mes. El periodo analizado comprende desde el 25 de septiembre hasta el 25 de octubre, y tiene en cuenta tanto los anuncios de alquiler permanente como los de alquiler de temporada.

Madrid y Cantabria, a la cabeza de la caída

Por comunidades autónomas, las más afectadas han sido Cantabria (-26%), Madrid (-26%), Castilla y León (-25%), Navarra (-25%), Aragón (-24%) y Extremadura (-24%). En el lado contrario se sitúan Baleares, donde la oferta no ha variado, Canarias (-15%), Andalucía (-16%), la Comunidad Valenciana (-17%) y Murcia (-18%). Estas cinco comunidades son las únicas que registran caídas inferiores a la media nacional, con Baleares como caso más destacado.

El portal destaca que la mayoría de las capitales con zonas declaradas tensionadas han registrado las mayores caídas de la oferta. En el País Vasco, Vitoria ha perdido un 27% de su oferta; San Sebastián, un 24%, y Bilbao, un 21%. En Pamplona la oferta se ha hundido un 30% y en La Coruña, un 25%. En Cataluña, Lérida ha perdido un 29%; Barcelona, un 25%; Gerona, un 24%, y Tarragona, sólo un 12%.

Las zonas tensionadas, las más castigadas

La mayor desaparición de anuncios entre las capitales se da en Teruel (-46%), seguida de Soria (-37%), Burgos (-36%), Cuenca (-34%), Huesca (-32%) y Jaén (-31%). A ellas se suman Zamora, Ávila, Salamanca, Santander y Pamplona, todas con una caída del 30%, hasta completar un grupo de once capitales que pierden al menos el 30% de su oferta.

En el extremo opuesto, las capitales donde menos ha caído la oferta son Palma (-6%), Santa Cruz de Tenerife (-10%), Málaga y Albacete (-11%) y Tarragona (-12%). En cuanto a las dos ciudades autónomas, Melilla se mantiene sin cambios y Ceuta es la única capital en la que la oferta ha crecido, un 6%, aunque su mercado de alquiler es muy pequeño.

Soria y Burgos lideran el desplome provincial

Por último, si observamos la variación de la oferta por provincias, las mayores caídas se han producido en Soria (-39%), Burgos (-36%), Teruel (-32%), Ávila (-30%) y Jaén (-30%). En el lado contrario, las provincias donde menos ha caído la oferta son Baleares, donde no ha variado, Palencia (-6%), Málaga (-9%), Alicante (-11%) y Gerona (-13%).

Así pues, vemos cómo estos decretos han dejado su huella en el mercado del alquiler, con una caída de la oferta del 19% en el conjunto de España. Una caída que pone en evidencia lo negativas que son estas normas para el alquiler y que confirma lo que ya se advertía antes de que el Gobierno las aprobara.