Nueva ofensiva de Frente Amplio contra los caseros: Emilio Delgado exige legalizar las "huelgas de alquileres"

La crisis de vivienda, fruto del intervencionismo gubernamental sobre el suelo, las trabas que encuentran los promotores inmobiliarios y los desincentivos que existen en el mercado del alquiler para los propietarios, sigue siendo utilizada por la izquierda para hacer política. A la vista está que la huelga general de este pasado miércoles —dirigida contra la oposición— fue convocada, supuestamente, bajo el pretexto de exigir medidas para frenar la escalada de precios.

En este sentido, el denominado Sindicato de Inquilinas está logrando ejercer una función principal de agitación. De este modo, sus representantes ya han advertido a los partidos de la derecha de que "esto no ha hecho más que empezar" y han asegurado que "queremos conflicto".

Así las cosas, el candidato de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, se ha sumado también a esta campaña política utilizando la vivienda y la amenaza de huelga como principales arietes. De esta forma, Delgado ha llegado a defender la posibilidad de "legalizar las huelgas de alquileres".

Regular las huelgas de alquileres

El Frente Amplio por Madrid, candidatura que encabeza Emilio Delgado para las elecciones del próximo 29 de noviembre, ha anunciado una propuesta para reconocer legalmente a los sindicatos de inquilinos y regular las huelgas de alquileres. Así, la iniciativa permitiría a los arrendatarios organizarse colectivamente y suspender el pago directo de las mensualidades a los propietarios cuando existan incumplimientos justificados por parte de estos.

Así lo ha anunciado la formación en un comunicado publicado este jueves, donde aseguran que, tras ser propuestas por el Sindicato de Inquilinas, el Frente Amplio recogerá ambas medidas en su programa electoral.

Concretamente, la formación detalla que "la iniciativa contempla que cualquier persona inquilina pueda constituir un sindicato de vivienda junto a otras dos personas, estableciendo un mínimo de tres integrantes para su creación". En este sentido, el comunicado incide en que "estas organizaciones contarían con reconocimiento legal pleno y capacidad para negociar convenios colectivos de arrendamiento, tanto en edificios concretos como en ámbitos territoriales más amplios".

Así las cosas, Frente Amplio explica que, con esta iniciativa, la formación "plantea introducir en el mercado del alquiler mecanismos de negociación colectiva similares a los que existen en el ámbito laboral, con el objetivo de reforzar la posición de los inquilinos frente a los propietarios y evitar que cada arrendatario tenga que afrontar individualmente los conflictos relacionados con su vivienda".

Por otra parte, la propuesta incluye la creación de un mecanismo para depositar las rentas en un fondo público, de modo que los inquilinos puedan participar en estas movilizaciones sin que se les pueda considerar en situación de impago, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la futura regulación.

Concretamente, el comunicado explica que "el mecanismo propuesto establece que los arrendatarios depositen el 100% del importe de sus alquileres en un fondo público, en lugar de transferirlo directamente a los propietarios". Además, la formación detalla que "de esta manera, el dinero quedaría consignado y su depósito dentro del plazo establecido tendría la misma validez legal que el pago ordinario de la renta".

Finalmente, la formación asegura que, en el marco de esta medida, "los propietarios no podrían iniciar procedimientos de desahucio por impago contra los inquilinos que participasen en estas huelgas conforme a los requisitos legales previstos, ni reclamar intereses por las cantidades consignadas". Al respecto, el comunicado incide además en que "la propuesta también contempla mecanismos de protección frente a posibles represalias de los arrendadores, incluidas las negativas a renovar los contratos como consecuencia de la participación de los inquilinos en estas movilizaciones".

Otras propuestas de Frente Amplio

En cualquier caso, esta no es la única propuesta económica que ha adelantado la formación de cara a las próximas elecciones generales. Al respecto, tal y como hemos publicado en Libre Mercado, la formación ha explicado que, entre sus exigencias, se encuentra que ninguna pensión esté por debajo del SMI y, además, que la edad de jubilación máxima se sitúe en los 65 años.

Concretamente, el pasado mes de octubre Ada Colau defendió que "si sube el SMI, lo lógico es que las pensiones suban al mismo ritmo que el SMI". En consecuencia, desde Frente Amplio proponen "que se vinculen las pensiones mínimas al SMI y que ninguna pensión esté por debajo de este". Esa es la primera medida de mínimos", detallaba la candidata de la formación de extrema izquierda, que aseguraba que "nuestra segunda propuesta es que se fije de manera clara y contundente que la jubilación sea, como máximo, a los 65 años".