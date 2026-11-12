Nvidia plantea el despido de su CEO mientras la presunta espía china que le sedujo se refugia en Pekín

La empresaria Huang Le, conocida en los círculos tecnológicos como Alice Huang y señalada por los servicios de inteligencia occidentales como una agente encubierta al servicio de Pekín, se encuentra actualmente en la capital del gigante asiático. La mujer, que mantuvo una relación extramatrimonial con el máximo responsable de Nvidia, Jensen Huang, estaría residiendo allí bajo conocimiento de las autoridades locales, según han revelado fuentes conocedoras del asunto a la agencia Bloomberg.

Huang fundó en 2023 la firma Megaspeed International, radicada en Singapur y especializada en servicios de computación acelerada. La sociedad logró consolidarse en un tiempo récord como un distribuidor estratégico del fabricante estadounidense en el sudeste asiático. Sin embargo, las autoridades federales investigan si la mercantil actuó como una tapadera para burlar las restricciones de exportación impuestas por la Casa Blanca y canalizar procesadores hacia territorio continental chino.

El caso ha adquirido tintes de escándalo corporativo y de seguridad tras admitir el propio directivo la relación personal con la empresaria. Ante la sospecha de que su fundador hubiera caído en una celada de los servicios secretos para obtener acceso privilegiado, el consejo de administración de la compañía tecnológica ordenó una investigación interna independiente destinada a comprobar si sus protocolos quedaron vulnerados.

De acuerdo con informes desvelados por el diario The New York Times, la inteligencia estadounidense vincula a Huang con el Ministerio de Seguridad del Estado de la potencia comunista. La maniobra formaría parte de una ofensiva sistemática para sortear el veto tecnológico y sustraer material sensible indispensable para el entrenamiento de redes neuronales complejas.

Por el momento, la multinacional norteamericana sostiene que no existen indicios de que sus secretos comerciales o datos ligados a la seguridad nacional de EEUU hayan caído en manos hostiles. Por su parte, la diplomacia china ha calificado las revelaciones de "pura calumnia" y asegura que las imputaciones "carecen de fundamento", en plena escalada por el dominio del mercado global de microchips.

La destitución de Jensen Huang

El consejo de administración de Nvidia ha convocado una reunión extraordinaria este miércoles con el fin de evaluar la posible destitución de su consejero delegado y cofundador, Jensen Huang. La permanencia del directivo al frente de la compañía pende de un hilo tras revelarse que mantuvo un vínculo sentimental con una presunta agente de los servicios de inteligencia de Pekín.

La polémica estalló formalmente durante el pasado fin de semana, momento en que el propio Huang remitió una carta interna a toda la plantilla reconociendo haber sido infiel a su esposa. En la misiva, el directivo pidió disculpas a su familia y a los empleados por traicionar su confianza. Sin embargo, lo que inicialmente parecía una crisis conyugal adquirió de inmediato una dimensión de seguridad nacional al trascender la identidad de la mujer implicada: Alice Huang, una empresaria que controlaba el 25 % de una gestora de fondos en Shanghái vinculada a Kang Wei, financiero investigado por presunta manipulación de mercado por los reguladores chinos.

Por si fuera poco, las revelaciones periodísticas apuntan a un segundo conflicto interno en la cúpula corporativa. Huang también habría mantenido otra relación fuera del matrimonio con Kimberly Powell, alta ejecutiva y responsable de la división de salud de la propia multinacional. Este cúmulo de irregularidades provocó que la compañía se dejase 430.000 millones de dólares en capitalización bursátil en apenas dos días, si bien este miércoles experimentaba un rebote del 2,87 % en Wall Street a la espera de una resolución definitiva sobre su cúpula.