Piquetes en Cádiz, contra un jubilado que salía del supermercado: "Haga usted el favor de no ser un desclasado"

En este medio estamos haciendo una cobertura especial de las distintas alteraciones del orden público que se están produciendo a lo largo de toda la jornada de huelga general de este miércoles: desde huelguistas que acosaban a un anciano que desayunaba en una cafetería hasta sindicalistas que increpaban a unos trabajadores que querían trabajar, pasando por un quiosquero al que varios manifestantes con la cara tapada acosaron por tener el quiosco abierto hasta obligarlo a cerrar.

En esta ocasión, mostramos un episodio ocurrido en Cádiz, donde unos manifestantes han intentado impedir el acceso de los ciudadanos a un supermercado a cuyas puertas se encontraba la policía para garantizar que se pudiera entrar y comprar con normalidad. Las imágenes las ha emitido el programa En boca de todos, presentado por Nacho Abad.

En un momento del programa se puede ver cómo un jubilado sale del establecimiento visiblemente cabreado por la situación. "Ocho años que llevan gobernando, y ahora huelga", se le escucha decir. En ese momento la cámara enfoca hacia otro lado, pero se oye a un manifestante decirle "haga usted el favor de no ser un desclasado", mientras otros lo animan a marcharse. A continuación, la reportera del programa pregunta al anciano si le están impidiendo comprar, y él responde: "Claro, pero me están impidiendo porque piden vivienda, ¿no? ¿Por qué no la han pedido los ocho años que lleva gobernando él?".

"Ocho años gobernando, y ahora huelga"

Entonces aparece una mujer que le espeta: "¿Y los veinte años que lleva Teofi aquí?", en referencia a Teófila Martínez, que fue alcaldesa de Cádiz durante veinte años por el Partido Popular. El anciano contesta: "Hizo más que ningún gobierno del PSOE. ¡Más que ningún gobierno del PSOE! ¡Claro que sí! ¿Cuántas viviendas tienen vacías los políticos? ¿Cuántas viviendas tienen cada uno? ¿Eh? ¿Ocho o diez? ¿Por qué ellos no las alquilan y no las dan a los pobres?".

En medio del caos, el anciano se marcha y la reportera se acerca a la mujer para preguntarle, de parte de Nacho Abad, por qué no quería que el anciano comprara en el supermercado.

En este vídeo se puede ver el momento del que hablamos:

#ÚLTIMAHORA | Una huelguista se enfrenta a un jubilado que intenta comprar y advierte: "El día de comprar era ayer, hoy hay que apoyar la huelga. El PP y VOX nos van a quitar la pensión". 🔴 #EnBocaDeTodos en @cuatro con @Nacho_Abad

➡ https://t.co/OiGsSTI1gq pic.twitter.com/VXMPjDGfcM — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) November 11, 2026

La mujer responde: "Hombre, porque se compraba ayer para apoyar la huelga. Se compraba ayer para comprar huelga. Yo compré el pan ayer para apoyar la huelga. Porque al que tiene vivienda no le importa nada, ¿eh? Ese señor tiene una pensión buena. Cuando se la quiten se va a joder".

Nacho Abad le pregunta desde el plató quién le va a quitar la pensión al jubilado, y se produce este intercambio:

Mujer: El PP, ¿quién va a ser?

Nacho Abad: ¿Dónde lo ha leído usted eso?

Mujer: ¿Quién va a quitar la pensión si no es el PP? El PP va a quitar la pensión, el PP y Vox.

Nacho Abad: ¿Pero dónde lo ha leído usted?

Mujer: Que se va a quitar la pensión, que se entere toda la gente.

Así pues, comprobamos que en esta huelga general no sólo se trata de impedir que los profesionales que quieren trabajar acudan a sus puestos, sino de paralizar la vida del mayor número posible de personas, siempre por medio de la violencia.