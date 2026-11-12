¿Se puede comprar un teléfono móvil con el Kit Digital?: la respuesta corta y las alternativas reales

Con el Kit Digital no se puede comprar un teléfono móvil. La única categoría del programa que incluye un dispositivo físico, el llamado puesto de trabajo seguro, se limitaba en la última convocatoria a ordenadores portátiles y ordenadores de sobremesa con monitor, siempre nuevos.

Es una de las dudas más repetidas entre autónomos que trabajan sobre todo desde el móvil: fontaneros, repartidores, comerciales, fotógrafos. Para muchos de ellos el teléfono es la herramienta principal, y es lógico preguntarse por qué no entra.

Por qué el móvil no está en el catálogo

El Kit Digital no es una ayuda para comprar aparatos, sino para digitalizar procesos de negocio. El ordenador se incorporó al catálogo en 2024 como un "puesto de trabajo": un equipo con requisitos mínimos de rendimiento, licencia de ciberseguridad y cifrado de datos, pensado para llevar la gestión del negocio con seguridad.

Las bases, sencillamente, no incluyeron el móvil entre los equipos subvencionables, y tampoco las tablets.

Lo que sí puede hacer el bono por quien trabaja con el móvil

Que el dispositivo no entre no significa que el bono no sirva. Varias soluciones del catálogo funcionan perfectamente desde el teléfono:

Factura electrónica. Programas que permiten emitir y enviar facturas desde una aplicación.

Gestión de clientes. Para tener contactos, presupuestos y citas en el bolsillo.

Gestión de redes sociales. Para quien vende o capta clientes por Instagram o similares.

Una web profesional pensada para verse bien en el móvil de tus clientes, que es donde la van a consultar casi siempre.

¿Y si quiero un ordenador?

Entonces sí. En la última convocatoria, el puesto de trabajo seguro tenía un tope de 1.000 euros y debía combinarse con otra solución del catálogo. El ordenador se presta durante doce meses y, si quieres quedártelo después, pagas su valor residual, que no puede superar el 15% del importe del acuerdo.

Muchos autónomos que trabajan con el móvil descubren que un portátil les ahorra tiempo en lo que el teléfono hace mal: presupuestos largos, hojas de cálculo, contabilidad o trámites con la Administración que piden certificado digital.

Esa fue la propuesta de Ordenador Libertad, la campaña de Libertad Digital y ZetaPlus que entregó 3.500 ordenadores con su web en 2025.

Cuidado con quien te ofrezca un móvil "del Kit Digital"

Si alguien te promete un teléfono gratis con cargo al Kit Digital, desconfía. O no conoce las bases o está vendiendo otra cosa con el nombre del programa.

¿Cuándo se podrá pedir?

No hay fecha. La convocatoria para autónomos cerró en octubre de 2025, y la Orden TDF/39/2026 mantiene el programa hasta agotar fondos y permite nuevas convocatorias. Si llega una, su catálogo podría cambiar.

La preinscripción de Ordenador Libertad es gratuita, sin compromiso y no garantiza la ayuda. Si hay convocatoria, se contacta a los preinscritos por orden de registro.

Preinscríbete en ordenadorlibertad.es.