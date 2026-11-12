Fracaso en la huelga general que ayer miércoles convocaron los sindicatos después de ocho años de complacencia con el Gobierno de Pedro Sánchez y de cara a las elecciones del 29-N.

Teniendo en cuenta que España registra más de 22 millones de afiliados registrados en las estadísticas del Gobierno, ni fue mayoritario el número de empleados que secundó la huelga ni el que asistió a las diferentes manifestaciones convocadas por todo el país. Eso sí, durante toda la jornada se vivieron numerosos episodios de violencia y vandalismo a empresas de toda índole, aunque en especial, los huelguistas se obcecaron con las inmobiliarias.

Y es que esta huelga general llega en un momento especialmente delicado para la credibilidad de las dos grandes centrales sindicales del país. Mientras ahora se presentan como los grandes representantes de los trabajadores y han llamado a paralizar la actividad económica en su nombre, los datos reflejan que cada vez menos asalariados deciden confiar en ellos. Sin embargo, nunca antes habían recibido tanto dinero público en subvenciones como en la actualidad.

Más de 100 millones en subvenciones en un año

Según el Índice de Flexibilidad Laboral 2026 publicado esta semana por el Instituto Juan de Mariana, CCOO, UGT y sus organizaciones recibieron 106,1 millones de euros de dinero público en 2025, dos de cada tres euros de las comunidades autónomas. Entre 2022 y octubre de 2026 acapararon 511,6 millones, lo que supone el 86% de todas las subvenciones a sindicatos: 297,1 millones UGT y 214,5 millones CCOO. En 2026 llevan ya 39,8 millones embolsados.

En concreto, la subvención del Ministerio de Trabajo a las centrales ha pasado de 8,9 a 32 millones de euros anuales, un 260% más desde 2020. Así, con Sánchez, CCOO y UGT reciben por esta vía un 70% más al año que con Rajoy.

Así, "el contribuyente es el primer afiliado de CCOO y UGT", señala el informe. Y es que las ayudas públicas a CCOO y UGT equivalen al 40% de todas las cuotas sindicales que se declaran en el IRPF (267 millones), una cifra que incluye a los afiliados de todos los sindicatos. Esto supone que las subvenciones suponen ya el 35% de los ingresos de la confederación de CCOO y el 43% de los de UGT.

El informe también recuerda que ante esta suculenta cantidad de dinero público, los sindicatos quieren blindarse si gobierna la derecha. "Pepe Álvarez sostiene que hay una deuda que tiene la sociedad con los sindicatos, y en abril de 2026 CCOO y UGT exigieron una ley que les garantice una compensación anual con cargo a los Presupuestos, blindada frente a los cambios políticos", señalan.

El documento también hace mención al chollo de los liberados sindicales. "Con 320.882 delegados y un crédito medio de 20 horas mensuales, las horas sindicales equivalen al trabajo de unas 44.000 personas a tiempo completo y cuestan unos 1.900 millones de euros anuales a empresas y Administraciones (entre 1.400 y 2.900 millones según el supuesto). Unos 1.300 millones corresponden a CCOO y UGT", calculan.

Además, hay que recordar que las entidades formativas de las centrales "figuran entre las mayores perceptoras de ayudas: 30,7 millones el IDFO de UGT y 22,5 millones FOREM, de CCOO, desde 2022. El SEPE añade 11,6 millones al año para formar a sus cuadros en diálogo social". Sin embargo, las empresas solo usaron el 52 por ciento del crédito de formación disponible en 2025.

En este sentido, en 2024, el Tribunal Supremo "anuló la concesión directa, sin concurrencia, de 30,6 millones de euros de fondos europeos a UGT y a dos organizaciones empresariales para cursos de digitalización". La de 2020 "la avaló el Constitucional, pero con un voto particular que denunciaba que se premiaba la docilidad con el Gobierno", añaden.

Tampoco hay que olvidar que "el Plan de Recuperación ha destinado 98,2 millones de euros a rehabilitar 42 edificios del patrimonio sindical, y UGT obtuvo otros 20,4 millones de fondos europeos para cursos de digitalización concedidos sin concurrencia".

Para más inri, el Estado "cede gratuitamente 305 pisos y locales a CCOO y 200 a UGT. Solo los 68 edificios completos cedidos suman 173.149 metros cuadrados, con un valor estimado de unos 400 millones de euros, y el Estado les paga además el IBI. Reconvertidos, darían para unas 1.850 viviendas asequibles, justo lo que las centrales dicen reclamar con su huelga", reza el informe.

Cae la afiliación a sindicatos en España

A pesar de estos privilegios, el nivel de afiliación sindical en España se ha reducido de forma paulatina desde comienzos de la década de 2000, desde cerca del 15% de los asalariados, un nivel ya relativamente bajo, al 12%-13% actual.

Se trata de datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la tasa de afiliación sindical -medida como el porcentaje de los asalariados que están afiliados a un sindicato- que analiza el último Focus on Spanish Society, publicación editada por Funcas. Por ejemplo, Suecia mantiene una afiliación próxima a los dos tercios de sus asalariados, mientras que Italia ronda el 30%. Alemania se sitúa cerca del 14%. España, por tanto, se encuentra en una posición de debilidad en cuanto a la capacidad de los sindicatos para atraer afiliados.

"Más allá de su función institucional en la negociación colectiva, el grado en que los trabajadores deciden afiliarse a un sindicato refleja su nivel de identificación con estas organizaciones y la capacidad de éstas para atraer y retener nuevos miembros. En los últimos años, diversos estudios han señalado un proceso de debilitamiento de la afiliación sindical en muchas economías avanzadas, especialmente entre los trabajadores más jóvenes y aquellos con trayectorias laborales más inestables", señala Funcas.

Los sindicatos tampoco consiguen atraer a los jóvenes. El análisis de Funcas revela que entre los asalariados de 25 a 44 años, solo el 18% de quienes trabajan a jornada completa está afiliado a un sindicato. El porcentaje cae hasta el 10% entre quienes tienen un empleo a tiempo parcial. En cambio, entre los trabajadores de 45 a 64 años, la afiliación alcanza el 26% entre quienes trabajan a jornada completa y el 24% entre los empleados a tiempo parcial.

Hay otro dato especialmente significativo: el 66% de los asalariados españoles nunca ha estado afiliado a un sindicato, según la encuesta internacional ISSP correspondiente al periodo 2022-2024 analizada por Funcas. Una cifra que pone de manifiesto las dificultades de estas organizaciones para conectar con amplias capas del mercado laboral.