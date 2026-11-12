UGT encaró la huelga general tras recibir la reclamación judicial de 8,78 millones por fraude en las subvenciones

El Tribunal Supremo ha ratificado hace tan sólo unos días un nuevo golpe judicial a las finanzas de la Unión General de Trabajadores de Andalucía (UGT-A). El Alto Tribunal ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la organización sindical y ha confirmado la obligación de devolver 8,78 millones de euros a la Junta de Andalucía, correspondientes a subvenciones públicas para cursos de formación de desempleados que fueron desviadas de su finalidad legal. La resolución llegó al sindicato justo antes de la huelga en la que han alardeado de "justicia social" y de defender el correcto uso de los fondos públicos.

La resolución del Supremo se suma a la dictada por la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo, en la que se exigía al sindicato el reintegro de otros 18,3 millones de euros por irregularidades en la gestión de expedientes similares. Con ambos fallos, ya firmes, la suma que la central sindical debe reembolsar definitivamente a las arcas públicas andaluzas supera los 27 millones de euros.

La base del pronunciamiento fijado por el Supremo se centra en la interpretación del artículo 31.1 de la Ley General de Subvenciones. La justicia ha determinado de forma tajante que únicamente son computables como gastos subvencionables aquellos costes de personal que respondan de manera indubitada e imprescindible a la ejecución directa de la actividad formativa. Y es que las ayudas eran para los cursos de formación. ¿Qué ha ocurrido con UGT? Pues que esa exigencia no se ha cumplido y los fondos han acabado en otros costes de personal.

No son gastos justificables

El tribunal concluye que los incrementos retributivos y complementos salariales pactados por el sindicato con sus propios trabajadores por encima del convenio colectivo no constituyen un gasto justificable a estos efectos. Este tipo de pluses a la plantilla interna deben ser sufragados con recursos propios de la entidad y en ningún caso con fondos públicos destinados a la capacitación de desempleados o cursos de formación.

El fallo del Supremo coincide con el cierre del proceso penal seguido en la Audiencia Provincial de Sevilla contra la antigua cúpula de UGT-A por delitos de fraude en subvenciones y falsedad documental, en una trama articulada mediante facturación falsa y desvío sistemático de fondos.

Macrocausa

Para colmo, aunque la macrocausa andaluza representa el volumen económico más abultado, la exigencia de devolución del dinero recibido en concepto de fondos de formación ha salpicado a las federaciones sindicales y patronales en otros puntos de España. En Asturias, la justicia ha ratificado diversos expedientes de reintegro que obligan a UGT y a la patronal FADE a devolver cientos de miles de euros por justificaciones indebidas en programas de formación continua.

En Castilla y León, la Administración autonómica mantiene requerimientos de devolución a UGT, CCOO y la patronal CEOE-CyL por partidas de prevención de riesgos laborales y orientación laboral insuficientemente acreditadas.

Y en Madrid y la Comunidad Valenciana, diversas resoluciones administrativas han derivado en la exigencia de devolución de determinadas partidas no ejecutadas o irregularmente justificadas por las fundaciones formativas vinculadas a los principales sindicatos.

Las inspecciones de las Consejerías de Empleo y los Tribunales de Cuentas coinciden en señalar un patrón común en estas irregularidades: la imputación de costes estructurales del sindicato (como alquileres o consumos) a los programas formativos, el pago de nóminas no vinculadas a la docencia y la falta de acreditación de la ejecución real de las acciones subvencionadas.