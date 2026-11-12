Vecinos de más de 75 años tienen que tapiar las puertas de pisos del ayuntamiento para protegerse de los okupas

Los vecinos de una finca de Mislata (Valencia), todos ellos de avanzada edad, han tenido que tomar medidas por su cuenta para impedir nuevas okupaciones en cinco viviendas propiedad del Ayuntamiento que llevan décadas cerradas. Una pareja ya se ha instalado en uno de estos pisos municipales.

La situación se produce en el número 61 de la calle San Antonio, donde cinco de las diez viviendas del edificio pertenecen al consistorio. Según publica Las Provincias, los pisos fueron adquiridos por el Ayuntamiento a mediados de los años noventa y, pese a haber sido rehabilitados entonces, nunca llegaron a utilizarse como viviendas.

Antonio Corrales, de 77 años, lleva viviendo en el inmueble desde 1975 y es uno de los vecinos que ha tenido que hacer frente al problema. Según relata al mismo medio, el Ayuntamiento arregló los pisos mediante una escuela taller, con nuevas instalaciones de luz y agua y puertas renovadas, pero después permanecieron cerrados durante años. "Prefieren que se hundan antes que alquilarlos", lamenta.

Una pareja okupa

El abandono de las viviendas terminó facilitando la entrada de okupas. En una primera ocasión, dos jóvenes intentaron instalarse en uno de los pisos y los vecinos consiguieron convencerlos para que se marcharan.

Ahora una pareja sí ha conseguido quedarse en una de las viviendas municipales. Los vecinos cambiaron la cerradura del patio para impedir nuevos accesos, pero los okupas llegaron incluso a pedirles las llaves.

"¿Cómo les vamos a dar llaves?", se pregunta Antonio, que explica que para entrar y salir del edificio uno de ellos permanece dentro y abre la puerta al otro después de recibir una llamada telefónica.

Según denuncia el vecino, los okupas han roto el cristal del cuarto de contadores en un intento de engancharse a la electricidad y también han intentado conectarse al agua. Además, habrían forzado la puerta del cuarto del agua, que tendrá que ser sustituida. "Esos gastos no los tiene que pagar la comunidad. Que los pague el Ayuntamiento, que es quien tiene los pisos cerrados", reclama.

Han tapiado las puertas

Ante el temor de que la situación se repita en las otras cuatro viviendas municipales vacías, los residentes han decidido actuar por su cuenta. Han tapiado las puertas para dificultar que puedan volver a ser okupadas.

El material lo aportaron la hija y el yerno de una de las vecinas y Antonio colaboró en la instalación. También ha colocado un candado y ha realizado copias para que los vecinos puedan acceder en caso de emergencia.

Una situación llamativa en una finca en la que cuatro residentes tienen más de 75 años y en la que los propios propietarios han tenido que asumir la protección de un patrimonio que pertenece al Ayuntamiento.

Nueve meses esperando el ascensor

La okupación no es el único problema que soportan los vecinos. El edificio tampoco cuenta todavía con un ascensor operativo pese a que las obras comenzaron a mediados de febrero.

Nueve meses después, el ascensor continúa sin funcionar. Los vecinos y el propio Ayuntamiento han abonado las cantidades que les correspondían y Antonio llegó a ceder el agua de su contador para que pudieran realizarse los trabajos cuando ningún otro vecino quiso hacerlo.

Su mujer, de 75 años, tiene problemas de movilidad, sufre mareos y ha sufrido varias caídas. "A nuestra edad estos golpes cuestan mucho de recuperar", explica. Los vecinos han presentado sus quejas por registro y Antonio tiene pendiente reunirse con el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa. "Que den los pisos a asuntos sociales, a gente que tenga familia. Son buenos pisos y están en una buena zona", reclama.

La promesa del Ayuntamiento

El consistorio asegura que el problema de la vivienda okupada "está en vías de solución" y que los Servicios Sociales ya acudieron al inmueble.

Respecto a los cinco pisos de propiedad municipal, el Ayuntamiento atribuye su situación a anteriores gobiernos y asegura que fueron adquiridos sin cédula de habitabilidad y que durante años se utilizaron para las prácticas de talleres ocupacionales, aunque posteriormente quedaron vacíos.