Yolanda Díaz infla el SMI por encima de sus expertos tras despachar el cálculo en tres semanas

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se prepara para un nuevo salto en 2027. La propuesta del Ministerio de Trabajo pasa por elevarlo de 1.221 a 1.286 euros brutos mensuales (65 euros más al mes que en la actualidad) en 14 pagas. El objetivo del departamento que encabeza Yolanda Díaz es dejar aprobada la medida antes de abandonar el Gobierno y, sobre todo, de que se celebren los próximos comicios. Sin embargo, detrás de esta decisión económica se esconden notables prisas en los plazos, tensiones con la patronal y un giro inesperado respecto a los informes técnicos que el propio Ejecutivo ha encargado hace menos de un mes.

Tradicionalmente, la hoja de ruta del SMI seguía unos plazos muy marcados. Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018 —año en que se aplicó la mayor subida, de un 22,3% hasta los 900 euros—, los incrementos anuales se han movido en una horquilla de entre el 1% y el 8% y siempre se ha hecho tras la recomendación de la Comisión Asesora del Salario Mínimo designado por el el Ministerio de Trabajo. Lo habitual era que los expertos hicieran llegar su propuesta de actualización y se oficializara en enero o febrero del año en curso. De este modo, se aprobaba con el respaldo de los sindicatos, tras haber hablado con la CEOE y con efectos retroactivos desde el 1 de enero (como ocurrió este mismo año, cuando el decreto vio la luz el 19 de febrero).

Pero en esta ocasión, los tiempos se han comprimido drásticamente. El Ejecutivo ha optado por adelantar el proceso a noviembre, fijando el tope antes del día 29 de este mes. Una urgencia que se ha trasladado directamente al comité de expertos que asesora al ministerio.

Tres semanas de análisis y el salto sobre el dictamen técnico

Creado hace siete años por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz para dotar de objetividad científica al cálculo del SMI —con la meta de que represente el 60% del salario medio en España—, este grupo suele disponer de varios meses (entre octubre y febrero) para presentar sus conclusiones. Este año, el encargo llegó en octubre y el dictamen se resolvió en tan solo tres semanas. El informe, presentado el pasado miércoles 4 de noviembre, calculaba una subida idónea del 4,9% (situando la cuantía en torno a los 1.281 euros). No obstante, la puesta en escena habitual quedó deslucida: no hubo el tradicional acto institucional de balance y los expertos no comparecieron públicamente como en ejercicios anteriores.

Pero además, apenas 24 horas después de conocerse el informe técnico, y tras convocar de urgencia a sindicatos y patronal a mediodía, el Ministerio de Trabajo presentó una cifra superior (1.286 euros), cinco euros superior a la recomendación de su propio comité.

De este modo, Díaz prescinde de los plazos habituales de negociación con los agentes sociales —lo que ha provocado las críticas de la CEOE, que ha denunciado haberse enterado de los detalles a través de los medios— y utiliza una subida más ambiciosa (el doble del IPC) para cerrar filas con los sindicatos, aprovechando que la modificación del SMI depende exclusivamente de una decisión del Consejo de Ministros.

Quiénes componen el comité

Mientras, aunque la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz desoye a sus propios expertos, elogia su trabajo como hizo el pasado 8 de octubre cuando les hizo el encargo. "Creo que van a tener que hacer una tarea de concentración por el país. Les doy las gracias porque la profesionalidad de esta comisión les acompaña y tienen un tiempo límite", expresó en la comparecencia.

Ese día la primera en tomar la palabra fue Begoña Cueto, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo. Es la relatora de la Comisión Asesora del Salario Mínimo y la encargada de verbalizar la propuesta de subida para el Salario Mínimo Interprofesional. Aunque Díaz designó a los integrantes del grupo de trabajo hace siete años como muestra de imparcialidad, los hombres y mujeres que lo componen pertenecen a diferentes colectivos pero más de uno a los sindicatos UGT y CCOO. De hecho la propia Cueto ha participado en la Fundación 1º de mayo, una institución privada perteneciente al sindicato CCOO desde los años 80. En el grupo participan también Luis Zarapuz -del mismo sindicato- o Alberto del Pozo, de UGT.