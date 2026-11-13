Carlos Cuerpo destituye al presidente de Renfe y coloca a Inmaculada Gutiérrez

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el nombramiento de Inmaculada Gutiérrez Carrizo como nueva presidenta de Renfe. La decisión formaliza la salida de Álvaro Fernández Heredia al frente del operador ferroviario público, abriendo una nueva etapa en la cúpula de una compañía estatal tras el trágico accidente de Urda. Además, Carlos Cuerpo también ha nombrado a Joaquim Hortalà i Vallvé nuevo presidente del gestor de infraestructuras ferroviarias Adif, tras la destitución de Luis Pedro Marco de la Peña, colocado a dedo por el anterior ministro de Transportes, Óscar Puente. Hortalà fue secretario general de Renfe Operadora y de los consejos de sus sociedades participadas hasta el pasado julio de 2026, según informa el Gobierno.

Gutiérrez Carrizo desempeñaba hasta la fecha el cargo de directora general de Renfe Proyectos Internacional, división desde la cual ha coordinado la estrategia de negocio exterior y la participación del grupo en licitaciones y proyectos ferroviarios en distintos países. Su labor ha estado orientada a consolidar la presencia exterior de la compañía pública frente a los desafíos que plantea la competencia global en las infraestructuras de transporte.

Con una dilatada experiencia en puestos de dirección tanto en empresas públicas como en el sector privado y la Administración General del Estado, la nueva responsable de Renfe es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Además, pertenece por oposición al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, lo que le confiere un perfil técnico especializado en el funcionamiento de los mercados y las políticas públicas.

En su trayectoria previa dentro de los organismos reguladores, Gutiérrez ejerció como vocal en el extinto Tribunal de Defensa de la Competencia y posteriormente ocupó el puesto de consejera en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Asimismo, representó los intereses comerciales españoles en el exterior como consejera económica y comercial en Estados Unidos, acumulando una amplia visión del comercio internacional y la regulación económica.

La nueva presidenta fue condecorada con la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil.