¿Cómo gastar el bono del Kit Digital? Guía para no perder ni un euro

Recibir el bono del Kit Digital es solo la mitad del camino. La otra mitad es gastarlo bien y a tiempo. En la última convocatoria para autónomos, el beneficiario tenía seis meses desde la concesión para consumirlo. Si no lo hacía, perdía la parte no usada.

Cómo se gasta: el acuerdo de prestación

El bono no se transfiere a tu cuenta ni se paga con tarjeta. Se gasta firmando, en la plataforma del programa, un acuerdo de prestación de soluciones de digitalización con un agente digitalizador adherido. Cada acuerdo corresponde a una solución del catálogo y descuenta su importe del bono.

Se puede firmar un acuerdo por categoría. Es decir, una web con un agente, un programa de facturación con otro, y así hasta agotar el saldo. También se pueden contratar todas con el mismo agente.

Paso a paso

Elige qué soluciones necesitas. Busca un agente digitalizador en el catálogo oficial de Acelera pyme. Pacta con él qué incluye exactamente cada solución. El agente sube el acuerdo a la plataforma y tú lo firmas electrónicamente. Una vez validado, el agente tiene tres meses para implantarlo y lo mantiene durante doce.

Cómo repartir 3.000 euros con cabeza

Cada solución tiene un tope de gasto, así que no se pueden concentrar los 3.000 euros en una sola. Una distribución habitual en el segmento de autónomos fue el ordenador, con un máximo de 1.000 euros, más una web profesional y alguna solución de gestión o de redes sociales.

Recuerda una regla: el puesto de trabajo seguro, que es el ordenador, no se podía contratar solo. Había que haber formalizado antes otro acuerdo del catálogo.

Los errores que más cuestan

Dejarlo para el final: seis meses parecen mucho hasta que se acaban. Lo sensato es tener decidido qué contratar antes de que llegue la concesión.

Firmar sin leer: el acuerdo dice qué recibes. Si la web incluye tres páginas y esperabas diez, ese es el momento de discutirlo.

No preguntar por el después: pasados los doce meses, la web necesita alojamiento y dominio, y el ordenador tiene un valor residual de hasta el 15% del acuerdo si quieres quedártelo. Pregunta cuánto será antes de firmar.

Olvidar el IVA: el bono cubre la base imponible. El IVA de cada factura lo asumes tú, aunque en régimen general lo recuperas en la declaración trimestral.

Por qué importa elegir bien el agente

El agente es quien implanta, mantiene y justifica ante Red.es. Si no justifica en plazo, la Administración puede reclamar el reintegro al beneficiario. Experiencia y trato cercano no son un detalle.

En la campaña Ordenador Libertad de 2025, ZetaPlus, agente digitalizador homologado, gestionó todo el proceso con Libertad Digital y entregó 3.500 ordenadores con su web.

¿Hay bono que gastar ahora?

No para nuevos solicitantes. No hay convocatoria abierta para autónomos, aunque la Orden TDF/39/2026 mantiene el programa y prevé nuevas convocatorias. La preinscripción de Ordenador Libertad es gratuita y sin compromiso, no garantiza la ayuda y te deja el reparto pensado si se abre un plazo.

Planifica tu bono en ordenadorlibertad.es.