Guía del Black Friday: cuándo empiezan las ofertas en Zara, Mango, Cortefiel o Amazon

El Black Friday se acerca y las multinacionales y empresas de todo el mundo se preparan para subir en sus números y cerrar el año con mayores ventas.

Para quienes aprovechan para darse un capricho o para quienes buscan anticipar la compra de los regalos de Navidad y obtenerlos a mejor precio, la próxima semana del 27 de noviembre se celebrará, en tiendas físicas, online y web, el Black Friday o Black Week.

En el sector de moda y cosmética o cuidado personal, las ventas se disparan todos los años. Este año las principales marcas de Grupo Inditex (Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Stradivarius, Massimo Dutti, Zara Home, etc.) darán comienzo a sus ofertas el 26 de noviembre a las 20:00 a través de la aplicación móvil y en la web a partir de las 21:00. En sus tiendas físicas no empezará hasta el día 27.

El Grupo Tendam (Cortefiel, Springfield, Women's secret o Pedro del Hierro) activó sus ofertas desde el 2 de noviembre siendo una de las industrias que más tiempo establecen esta temporada, aunque espera programar mayores ofertas de cara a la semana y día oficiales del Black Friday con hasta un 80% de descuento en secciones especiales.

Siguiendo en la misma línea de cuidado personal y moda, Primor y Sephora también realizan ofertas atractivas en esta época del año. Primor inició los descuentos, como el grupo Tendam, la primera semana de noviembre y espera ofertas de hasta el 80% en la campaña de finales de noviembre. Sephora, por su parte, realiza sus descuentos y ofertas desde el 27 de noviembre hasta el Cyber Monday, 30 de noviembre.

En el sector de la decoración y el hogar también son muchos los que aprovechan estos días del año para abaratar los costes que supone decorar o arreglar la casa. Leroy Merlin empieza con sus ofertas desde el 16 de noviembre y hasta el día oficial de campaña: climatización, jardines, hogar o incluso herramientas para empezar con lo más básico de la remodelación. Maisons du Monde también se suma a los descuentos con hasta un 50% de descuento en decoración y mobiliario hasta el 25 de noviembre, previos a los días oficiales.

Empresas variadas como Amazon o incluso cadenas de hipermercados realizan también estas ofertas previas y retirada del IVA en algunos de sus productos. Amazon suele lanzar descuentos de entre el 45 y el 50% en tecnología, hogar y moda en las semanas anteriores. Carrefour anuncia sus descuentos oficiales el 27 de noviembre y rebajas de hasta el 30%.

En el sector tecnológico las grandes marcas también lanzan campañas de descuentos y rebajas en sus productos más vendidos como es el caso de la marca de electrodomésticos y productos de tecnología de Dyson, Apple, MediaMarkt.

Un buen momento para reservar ese viaje que tanto tiempo llevas esperando también se da en estas fechas. Compañías de vuelo como Iberia o comparadores como Skyscanner sacan promociones en estas fechas para reservar vuelos. También lo hace Booking con ofertas en alojamientos, turismo y reserva de coches.