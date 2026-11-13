Igualdad aprueba un plan para gastar 22.611 millones mientras la UCO investiga sus contratos

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó el IV Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (IV PEIEMH), que abarca el periodo 2026-2029 y lleva asociada una memoria económica de 22.611 millones de euros. La aprobación coincide con la semana en que la Fiscalía Europea, con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha llevado a cabo actuaciones en el Ministerio de Igualdad y en el Tribunal de Cuentas por un posible fraude con los fondos europeos destinados a la compra de las pulseras antimaltrato, como hemos contado aquí.

Desde el Gobierno se explica que este plan "se articula en torno a cuatro ejes estratégicos: gobernanza y acción política; economía, empleo y reorganización de los cuidados; derechos efectivos para las mujeres; y lucha contra la violencia machista. Estos ejes se concretan a su vez en 16 líneas de intervención, 34 objetivos específicos y más de 750 medidas".

Cuatro ejes y más de 750 medidas

Uno de los aspectos más llamativos de este plan, que tendrá un gasto estimado de 22.611 millones de euros, es el que tiene que ver con las principales novedades que han incluido, entre las que el propio Ministerio de Igualdad ha destacado las siguientes:

" Inteligencia artificial sin sesgos de género : El plan prevé incorporar la perspectiva de género sobre la regulación, supervisión y evaluación de los sistemas de inteligencia artificial, con auditorías para detectar y prevenir sesgos discriminatorios que puedan reproducir o amplificar las desigualdades".

: El plan prevé incorporar la perspectiva de género sobre la regulación, supervisión y evaluación de los sistemas de inteligencia artificial, con auditorías para detectar y prevenir sesgos discriminatorios que puedan reproducir o amplificar las desigualdades". " Respuesta frente a la misoginia digital : Refuerza la prevención y la actuación institucional ante las nuevas formas de violencia machista en los entornos digitales y los discursos de odio antifeministas que contribuyen a normalizar la discriminación y la violencia contra las mujeres".

: Refuerza la prevención y la actuación institucional ante las nuevas formas de violencia machista en los entornos digitales y los discursos de odio antifeministas que contribuyen a normalizar la discriminación y la violencia contra las mujeres". " Reconocimiento de la violencia política contra las mujeres : Por primera vez, el plan aborda específicamente esta forma de violencia y contempla respuestas frente a las estrategias de intimidación, acoso y silenciamiento dirigidas contra las mujeres que participan en la vida pública y política, para proteger su libertad de expresión y el ejercicio de sus derechos democráticos".

: Por primera vez, el plan aborda específicamente esta forma de violencia y contempla respuestas frente a las estrategias de intimidación, acoso y silenciamiento dirigidas contra las mujeres que participan en la vida pública y política, para proteger su libertad de expresión y el ejercicio de sus derechos democráticos". " Igualdad frente al cambio climático : Aborda los impactos diferenciados del cambio climático sobre mujeres y hombres, incorpora la perspectiva de género en la transición ecológica, y promueve la participación y el liderazgo de las mujeres en los procesos de transformación económica, social y medioambiental".

: Aborda los impactos diferenciados del cambio climático sobre mujeres y hombres, incorpora la perspectiva de género en la transición ecológica, y promueve la participación y el liderazgo de las mujeres en los procesos de transformación económica, social y medioambiental". "Para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el plan pretende impulsar el reconocimiento del derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la Constitución".

Como vemos, entre las novedades figuran la búsqueda de una inteligencia artificial "sin sesgos de género", una "respuesta frente a la misoginia digital", el "reconocimiento de la violencia política contra las mujeres" o la "igualdad frente al cambio climático", de manera que una parte del gasto de más de 22.000 millones de euros estará vinculada a estos fines.

IA, misoginia digital y cambio climático

Según el Gobierno, "la estimación incluye actuaciones y programas de los distintos ministerios, así como prestaciones de la Seguridad Social con impacto de género. No supone la creación de nuevos programas de gasto, sino que identifica y ordena recursos ya destinados a políticas que contribuyen a la igualdad efectiva".

La nota añade que "nueve de cada diez euros de esta estimación se destinan a impulsar la igualdad económica, el empleo y la reorganización social de los cuidados", y que "más de 1.280 millones de euros corresponden a actuaciones de prevención, atención y reparación de las violencias machistas".

En cualquier caso, no deja de sorprender que una parte indeterminada de un gasto total de 22.611 millones de euros se vaya a dedicar a las políticas mencionadas, y todo ello en la misma semana en que la Fiscalía Europea ha llevado a cabo actuaciones en el Ministerio de Ana Redondo por un posible fraude con los fondos europeos de las pulseras telemáticas antimaltrato.