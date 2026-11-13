La presencia en oficinas se redujo un 36% durante la huelga general del 11-N, según indican los datos de consumo de café

La presencia en las oficinas españolas se redujo un 36% durante la huelga general del miércoles 11 de noviembre, según una estimación elaborada a partir del consumo de café. El dato procede de INCAPTO, compañía cafetera que registra el café que se sirve en las cafeteras profesionales conectadas que tiene instaladas en empresas de toda España.

Según la compañía, ese día las oficinas consumieron un 38% menos de café que un miércoles habitual. A partir de esa caída, y tomando como referencia el consumo del mismo miércoles de 2025, INCAPTO calcula el descenso de la presencialidad.

Esa caída del consumo solo ha sido superada por la registrada durante el apagón del 28 de abril de 2025, cuando alcanzó el 41%. El indicador recoge la caída general de la presencialidad, por lo que incluye a quienes secundaron la huelga, a quienes teletrabajaron y a quienes no pudieron desplazarse a su puesto de trabajo.

Por territorios, Barcelona registró el mayor descenso en consumo de café (-64%), seguida de Madrid (-42%) y Valencia (-26%). En la capital, la caída superó a la del 8 de junio de 2026, cuando se recomendó el teletrabajo por la visita del papa León XIV (-38%). También superó a la del lunes posterior a la final del Mundial, con la celebración de la Selección en Madrid (-28%).

Por sectores, los servicios profesionales sufrieron la mayor caída (-59%) y la construcción e ingeniería, la menor (-14%). El efecto fue mayor cuanto más grande era la empresa: el consumo bajó un 29% en las de 10 a 49 empleados y un 68% en las de 250 a 500. En los hoteles no se apreció impacto más allá del propio de la temporada baja.

Los datos muestran además que el horario se mantuvo. El pico de consumo siguió a las 9:00 horas, con una segunda franja tras la comida, lo que apunta a ausencias de jornada completa y no a paros parciales.

"Este dato no mide el seguimiento de la huelga. Lo que muestra es cómo cambió el comportamiento laboral frente a cualquier otro miércoles", explica el cofundador y co-CEO de INCAPTO, Francesc Font, quien subraya que el impacto fue "mucho más intenso en Barcelona que en Madrid o en el resto de España".

Otros indicadores de la jornada apuntan en la misma dirección. Según Red Eléctrica, a las 9:00 horas la demanda eléctrica estaba un 10,8% por debajo de la del miércoles anterior. Según la Generalidad, el consumo eléctrico en Cataluña fue un 15% inferior al del martes.

INCAPTO, con sede en Barcelona, es una compañía cafetera fundada en 2020 por Francesc Font, Joaquim Mach y Bea Mesas. Comercializa cafeteras superautomáticas y semiautomáticas y café de especialidad en grano como alternativa a las cápsulas. Vende tanto a hogares como a empresas, en este caso a través de su línea Incapto Professional.