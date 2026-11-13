No representáis a nadie: ocho años ejerciendo de palmeros

Los sindicatos han vuelto a hacer lo único que saben hacer, atribuirse la representación de millones de trabajadores ignorando cuántos les siguen verdaderamente. Ayer proclamaron el éxito de una huelga general ilegítima, que secundaron apenas algunos despistados. La convocaron en nombre de todos, faltaría más. Sin embargo, los datos de actividad económica no acompañan, en absoluto, el entusiasmo sindical.

Una de esas señales es el consumo eléctrico. Las fábricas que paran, los comercios que cierran, los bares que no abren… todo eso tiene que notarse en un descenso del consumo de electricidad. Tenemos precedentes con huelgas anteriores. Por ejemplo, en septiembre de 2010, Red Eléctrica registró una caída media del 14% respecto a lo previsto. En marzo de 2012, el descenso diario alcanzó el 14,7%. La protesta se veía en las calles y se notaba en la demanda energética.

En esta ocasión, según los datos de Red Eléctrica, el consumo diario de electricidad apenas se redujo un 3% con respecto al día anterior. En la punta de demanda diaria, que se da en torno a las 13:30, la caída de consumo fue del 0,6%. En la punta de demanda de la noche (en torno a las 21:00) la caída no llegó ni al 1%. La imagen de una España paralizada necesita, como ustedes comprenderán, bastante más respaldo que ese exiguo balance.

Una manifestación puede reunir a mucha gente después de una jornada de trabajo. Demuestra cierta capacidad de movilización —poca—, pero no acredita que sus participantes hayan secundado el paro. Los datos eléctricos sí permiten concluir que la convocatoria de huelga fue un fracaso y que su seguimiento fue mínimo.

Después de ocho años de indecente silencio, el sindicalismo reaparece justo ante una convocatoria electoral. Ocho años ejerciendo de palmeros del régimen sanchista mientras el poder adquisitivo, la competitividad y la vivienda han alcanzado cotas inasumibles de degradación. Todo ello ha derivado en una pérdida de legitimidad absoluta para el movimiento sindical. No representan a nadie y ha quedado palpablemente demostrado.

La legitimidad para convocar una huelga no equivale a un mandato para hablar en nombre de toda la sociedad. La representación sindical obtenida en los centros de trabajo es cuestionable y tiene límites. Precisamente para eso sirven las convocatorias. Porque también pueden revelar que la respuesta queda muy por debajo de las pretensiones.