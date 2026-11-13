En el marco de la intensa crisis del sector automovilístico en Alemania, este jueves trascendieron algunas de las medidas sobre la mesa que está poniendo Mercedes-Benz para atajar la crisis de ventas. En una entrevista publicada en la intranet del grupo y difundida por varios medios alemanes, el director de producción, Michael Schiebe, anunció a sus empleados que han decidido paralizar todas las inversiones en el país y se están planteando el cierre de fábricas. La compañía cuenta con doce en Alemania.

Mercedes-Benz amenaza con cerrar fábricas en Alemania y pide a sus trabajadores que trabajen más horas por el mismo sueldo

Mientras, la directora de Trabajo de Mercedes-Benz, Britta Seeger, apuntó que están obligados "a examinar de forma concreta y detallada qué emplazamientos en Alemania nos podemos permitir todavía". Aunque la última opción de la empresa sería el cierre de fábricas, se ha visto forzada, señaló Seeger, a poner sobre la mesa esta posibilidad.

Las medidas planteadas por la compañía llegan en plenas negociaciones con el comité de empresa y el poderoso sindicato IG Metall, que están estancadas. Según Mercedes-Benz, los costes laborales son inasumibles en el plan de recortes que está estudiando la empresa, que también ha planteado que los trabajadores pasen de las 35 horas semanales actuales a 40, sin más sueldo. Mercedes-Benz sostiene que en sus fábricas del este de Europa sus costes son hasta cinco veces inferiores.

Según la empresa, las condiciones bajo las que se pactó la reducción de la jornada laboral ya no existen y si no hay acuerdo todos los nuevos modelos de Mercedes se fabricarán exclusivamente fuera de Alemania. Aunque señaló que estas medidas "exigen mucho de nuestros empleados", explicó que hay que actuar ante una situación económica muy complicada: "Nos encontramos en un entorno extremadamente difícil, caracterizado por aranceles, presión sobre los precios, menor demanda e intensa competencia, especialmente de China".

No es la primera vez que se plantea una jornada laboral de 40 horas en Mercedes en el marco de los planes para reducir costes. En verano, los trabajadores ya se manifestaron contra esta posible medida de la empresa para mantener la competitividad.

Los recortes, según la dirección, no se quedarían ahí. También quieren negociar vacaciones, primas navideñas, pagos especiales y participación en los beneficios de la compañía. Sobre el aumento en las horas de actividad, la directora de Trabajo, Britta Seeger, señaló que un aumento de la jornada podría incrementar rápidamente la productividad sin afectar los salarios de los empleados.

Por otro lado, defendió que la dirección también asumiría sacrificios y apuntó que los altos ejecutivos no se habían subido el sueldo en los dos anteriores ejercicios.

Desde IG Metall rechazan de plano la vuelta a las 40 horas, una reivindicación del sindicato planteada desde 1980 y que finalmente logró para los sectores metalúrgico y de ingeniería eléctrica en 1995.

Por otro lado, el sindicato está planteando una subida salarial del cinco por ciento en todo el sector, algo que la empresa ve inasumible: "Dicho aumento elevaría aún más los ya elevados costes laborales en Alemania, que de por sí son excesivamente altos en comparación con otros países".

El mes pasado de octubre, Mercedes-Benz revisó a la baja sus pronósticos de márgenes de beneficio para el 2026 debido a las dificultades en China y un aumento de los costes en el cuarto trimestre.

La caída de las ventas y la disminución de las ganancias en los últimos años que asedian a la empresa llevó a que hace unas semanas Schiebe ya planteara la posibilidad de cerrar dos fábricas si no se abarataban costes. Los cierres habrían afectado a una planta de ensamblaje y una de componentes.

El grupo Mercedes-Benz prevé este año un beneficio operativo en el mismo nivel que en 2025 (antes había anticipado una cifra significativamente superior a la del ejercicio anterior).