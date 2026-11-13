Pillan a una informática de la sanidad vasca trabajando como figurante dos días después de coger la baja

Una informática del Servicio Vasco de Salud tendrá que devolver a la Seguridad Social lo que cobró durante su baja por una hernia discal después de que la pillaran trabajando como figurante sólo dos días después de empezarla. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco ha dado la razón al INSS al concluir que, con esa lesión, la trabajadora no podía trabajar "aunque fuese de figurante". La sentencia se puede leer aquí.

Según la sentencia, la protagonista es técnica especialista de informática en el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). El 1 de enero de 2022 inició una baja por una hernia discal en dos niveles lumbares (L4-L5 y L5-S1). Los partes médicos le pautaron inmovilización a la espera de pasar por el quirófano. En su recurso, la trabajadora alegó que esta baja llegó después de otra incapacidad temporal y de que le denegaran una incapacidad permanente total.

Dos días de figurante

El 3 de enero de 2022, tan sólo dos días después de empezar la baja, trabajó como figurante. Se trata de un empleo por cuenta ajena, y el artículo 175 de la Ley General de la Seguridad Social prevé la extinción del subsidio cuando el beneficiario trabaja por cuenta propia o ajena. El 30 de abril de 2022, todavía de baja, volvió a trabajar como figurante. El 16 de mayo de ese año recibió el alta médica, tras 136 días de baja. Más tarde, el 12 de diciembre de 2023, se sometió a una intervención quirúrgica, después de la cual se le pautó un cabestrillo.

No fue hasta el 11 de febrero de 2025, más de tres años después de su primer trabajo como figurante, cuando el INSS detectó esos dos días y extinguió la prestación con efectos desde el 2 de enero de 2022. En la práctica, eso supone perder el derecho al subsidio de toda la baja y tener que devolver lo cobrado. El 4 de marzo de ese año presentó una reclamación administrativa previa, que el INSS rechazó en apenas trece días.

Dos tribunales le quitan la razón

El 24 de febrero de 2026, el Juzgado de lo Social n.º 10 de Bilbao desestimó su demanda contra el INSS, la Tesorería General de la Seguridad Social y Osakidetza. Según el juez, una hernia discal con limitación funcional impide realizar cualquier actividad, "incluso las livianas". Además, descartó que se tratara de una baja de carácter psicológico o psiquiátrico. La trabajadora recurrió entonces al TSJ del País Vasco.

El 2 de junio de 2026, el alto tribunal vasco rechazó su recurso de suplicación, incluidos los tres cambios que pedía en los hechos probados, y concluyó que trabajar, "aunque fuese de figurante", es incompatible con la recuperación que exige la baja. El INSS ni siquiera impugnó el recurso. Como la trabajadora tiene reconocida la justicia gratuita, no fue condenada en costas.

Los argumentos que no colaron

La defensa de la informática intentó que constaran en la sentencia otras dolencias valoradas en su expediente de incapacidad permanente, como un síndrome del túnel carpiano y un cuadro de ansiedad. El TSJ lo rechazó: por muchas patologías que concurran, la causa de su baja seguía siendo la hernia discal. También pidió que se recogiera la reclamación de dinero que le hace la Seguridad Social, y que se suprimiera el hecho probado sobre la inmovilización y la operación. Los magistrados consideraron que ninguno de esos cambios alteraba el fondo del asunto.

La sentencia no detalla cuánto dinero tendrá que devolver la informática, aunque la extinción afecta a la prestación de toda la baja. El artículo 55 de la Ley General de la Seguridad Social obliga a reintegrar las prestaciones cobradas indebidamente, y esa obligación prescribe a los cuatro años, un plazo que el INSS no llegó a agotar. Tampoco consta que haya sido despedida del Servicio Vasco de Salud.

La sentencia, en cualquier caso, no es firme. La trabajadora aún puede acudir al Tribunal Supremo con un recurso de casación para la unificación de doctrina, aunque para que prospere tendría que aportar una sentencia contradictoria dictada en un caso sustancialmente igual. Gracias a la justicia gratuita, estaría exenta del depósito de 600 euros que se exige para recurrir.