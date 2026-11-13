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Plus Ultra prepara un ERE y recortes de rutas transatlánticas por combustible y falta de liquidez

La aerolínea fue rescatada en el año 2021 por el Gobierno de Pedro Sánchez con 53 millones de euros.

La aerolínea fue rescatada en el año 2021 por el Gobierno de Pedro Sánchez con 53 millones de euros.
avión plus ultra | EUROPA PRESS

Plus Ultra, la aerolínea chavista rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez con 53 millones de euros y que salpica directamente al ya imputado José Luis Rodríguez Zapatero, ha comunicado formalmente su intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo (ERE), acompañado de una suspensión definitiva de determinadas rutas transatlánticas, por causas económicas, productivas y organizativas, agravadas por el encarecimiento del combustible, la falta de liquidez y la ausencia de avances concretos en las conversaciones con potenciales inversores.

¿Qué es el caso Plus Ultra?

El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno.

A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases.

La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos.

Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras.

Esta decisión afecta al centro de trabajo de Madrid, incluyendo los Servicios Centrales y la base operativa del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en los que cuenta con 679 empleados, de los cuales 668 se encuentran en activo y 11 en situación de excedencia, según la documentación trasladada a la representación legal de las personas trabajadoras.

Otra de las medidas planteadas para revertir este escenario de graves dificultades económicas y de tesorería es una reducción superior al 61% de las horas comerciales de vuelo regular. Entre los datos aportados por la dirección de la compañía destaca un gasto en combustible de 104,83 millones de euros durante 2026, frente a los 69,13 millones presupuestados inicialmente, un 51,6% más, así como un resultado operativo negativo de 31,08 millones de euros entre febrero y agosto.

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Además, UGT Sector Aéreo Madrid ha señalado que, a esta incertidumbre generada por el anuncio del ERE, se suma la posibilidad de que la evolución de los acontecimientos desemboque en un concurso de acreedores. "Aunque la comunicación recibida no anuncia formalmente la presentación de un concurso, el deterioro de la liquidez descrito por la propia dirección obliga a mantener la máxima atención sobre el futuro de la empresa, su continuidad operativa y, especialmente, las garantías de los puestos de trabajo", ha añadido.

Ante este contexto, el sindicato considera "imprescindible" que la plantilla disponga de información "clara, completa y verificable" sobre la situación real de la compañía y sus perspectivas de futuro. Por ello, demanda una "transparencia absoluta" sobre el estado financiero y patrimonial de Plus Ultra, junto con información "detallada" en cuanto a las negociaciones con posibles inversores y los planes de viabilidad.

Entre otras reclamaciones, destacan las garantías sobre el mantenimiento de la actividad y la continuidad de la empresa, así como la protección de los derechos laborales y económicos de toda la plantilla. Por otro lado, la dirección de Plus Ultra ha planteado la posibilidad de negociar medidas alternativas, entre ellas suspensiones temporales de contratos o reducciones de jornada mediante un ERTE, a lo que UGT ha respondido que "deben analizarse con rigor, siempre que supongan una solución real y no una prolongación de la incertidumbre".

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