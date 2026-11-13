Inseguridad jurídica: las incógnitas del decreto de vivienda que el Gobierno acaba de colar

La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este jueves el decreto de vivienda impulsado por la ministra Isabel Rodríguez, que contempla una prórroga extraordinaria de dos años para determinados contratos de alquiler. Sin embargo, la aprobación de la norma no despeja todas las incógnitas. Al contrario: todavía quedan cuestiones importantes por resolver sobre su aplicación y las consecuencias que tendrá tanto para inquilinos como para propietarios.

Además, en la misma sesión decayó el otro decreto de vivienda del Gobierno, el impulsado por el ministro Pablo Bustinduy, que planteaba una prórroga automática de los contratos de alquiler. ¿Significa esto que todos los inquilinos podrán permanecer dos años más en sus viviendas? No necesariamente. La medida aprobada tiene condiciones y su alcance todavía plantea interrogantes.

Recordemos que los dos decretos llegaron a la Diputación Permanente después de haber pasado por el Congreso. Finalmente, solo uno ha conseguido salir adelante. El PNV volvió a respaldar la propuesta de Isabel Rodríguez, mientras que el texto defendido por Bustinduy quedó rechazado, como ya había sucedido en la votación del pasado 2 de octubre.

La prórroga de dos años: ¿quién puede acogerse y en qué condiciones?

La principal medida del decreto convalidado es una prórroga extraordinaria de dos años para determinados contratos de alquiler cuyo vencimiento se produzca antes del 31 de diciembre de 2028.

Pero hay preguntas fundamentales que todavía necesitan respuesta. ¿Quién tendrá que solicitar la prórroga? ¿Con cuánto tiempo de antelación deberá hacerlo? ¿Podrá el propietario negarse? ¿Existirán excepciones que permitan recuperar la vivienda antes de que transcurran esos dos años?

La aprobación parlamentaria no resuelve por sí sola estas cuestiones. Para conocer los requisitos concretos habrá que atender al contenido definitivo del real decreto ley publicado en el Boletín Oficial del Estado y a cómo se interpreten sus disposiciones.

También conviene no confundir esta medida con la prórroga automática e indefinida que planteaba el otro decreto, finalmente rechazado. La norma que ha salido adelante establece una extensión extraordinaria de dos años para determinados contratos, pero ¿hasta dónde llegará realmente su aplicación?

Desahucios, precios y alquiler por habitaciones: ¿qué cambia exactamente?

El decreto también contempla la prolongación de la suspensión de los lanzamientos hasta 2030. Sin embargo, cabe preguntarse en qué situaciones se mantendrá esta protección, a qué colectivos afectará y qué condiciones deberán cumplirse para beneficiarse de ella.

En materia de precios, la norma introduce limitaciones en los alquileres, incluido el arrendamiento por habitaciones, una modalidad cada vez más extendida en las grandes ciudades. Pero ¿cómo se calcularán esos límites? ¿Afectarán por igual a todas las habitaciones? ¿Qué mecanismos se utilizarán para controlar su cumplimiento?

El texto incorpora asimismo restricciones a determinadas operaciones de compra de vivienda, con medidas dirigidas a fondos de inversión y a grandes propietarios. No obstante, también aquí surgen dudas sobre el alcance de las prohibiciones, los supuestos afectados y la forma en que se aplicarán.

¿Por qué se ha aprobado en la Diputación Permanente?

La votación se ha celebrado en la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno cuando las Cámaras no están reunidas en periodo ordinario, como sucede en este momento por la convocatoria electoral.

Vox cuestionó que los decretos se sometieran a votación en este órgano. Su portavoz, Pepa Millán, defendió que ambos textos eran materialmente idénticos a los rechazados el pasado 2 de octubre y criticó que se utilizara la Diputación Permanente para intentar sacar adelante medidas que ya habían sido tumbadas.

El decreto que finalmente decayó fue el Real Decreto-ley 28/2026, de 6 de octubre, sobre medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. El PNV votó en contra y el resultado fue de 34 votos favorables y 35 contrarios, sin abstenciones.

Una norma aprobada, pero con muchas preguntas pendientes

La convalidación del decreto supone que la prórroga extraordinaria de dos años sigue adelante, pero no significa que todas las dudas sobre su aplicación hayan desaparecido. Los inquilinos todavía necesitan saber si pueden acogerse a ella, cómo deben solicitarla y qué margen de actuación conserva el propietario.

Mientras tanto, los propietarios también desconocen con exactitud cómo afectarán las nuevas limitaciones a sus contratos y a la disponibilidad de sus viviendas.

La pregunta, por tanto, sigue abierta: ¿estamos ante una protección efectiva para los inquilinos o ante una nueva norma cuya aplicación práctica todavía está rodeada de incertidumbre?