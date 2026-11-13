Todo lo que tienes que saber sobre Nvidia antes de entrar en pánico

Pocas biografías encarnan mejor el sueño americano que la de Jensen Huang. Nacido en Taipéi en 1963 y enviado por sus padres a Estados Unidos con apenas nueve años para huir de la inestabilidad en Asia, Huang pasó de limpiar platos en una cadena de restaurantes de carretera en Oregón a licenciarse en Ingeniería Eléctrica por Stanford y cofundar, en 1993, la empresa que acabaría redefiniendo la economía global: Nvidia.

Durante tres décadas, su liderazgo férreo y visionario convirtió a un modesto fabricante de tarjetas gráficas para videojuegos en el motor indispensable de la inteligencia artificial. Sin embargo, la misma figura que llevó a la compañía a tocar el cielo de Wall Street es hoy el epicentro de una tormenta perfecta que ha evaporado cerca de dos billones de dólares en bolsa y ha abierto un debate existencial entre los inversores.

Para entender la magnitud del terremoto hay que recordar la vertiginosa subida que experimentó. Hasta principios de 2023, Nvidia era una tecnológica sólida pero lejos del podio de las grandes: su valoración rondaba los 400.000 o 500.000 millones de dólares, sin terminar de despegar frente a colosos como Apple o Microsoft.

Todo cambió con la irrupción comercial de la inteligencia artificial generativa. De la noche a la mañana, sus procesadores gráficos (GPU) y su ecosistema de software CUDA se convirtieron en el único sistema válido para la nueva fiebre del oro digital. La cotización se disparó en un rally histórico sin precedentes en la bolsa moderna, catapultando a Nvidia hasta convertirla en la empresa más valiosa del planeta y superando la barrera psicológica de los 5,8 billones de dólares (trillions americanos) de capitalización en sus momentos de euforia máxima.

Pero en los mercados financieros, cuanto más vertical es la subida, más vértigo da. Desde los máximos históricos registrados el pasado mes de octubre, la acción de Nvidia ha sufrido un castigo implacable que le ha hecho perder cerca de 2 billones (trillions) de dólares de valor bursátil.

El detonante inmediato ha sido el grave escándalo personal y corporativo que rodea a su consejero delegado: las revelaciones sobre sus relaciones extramatrimoniales —una de ellas con una mujer señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses como presunta espía vinculada a Pekín y otra con una subordinada de la propia compañía— han desatado las alarmas de seguridad nacional en Washington, forzado una investigación interna del consejo de administración y puesto sobre la mesa la salida inminente de Huang.

Riesgo permanente o pasajero

Ante este escenario, la gran pregunta que se hacen hoy los analistas en Wall Street es si la caída responde a un deterioro real del negocio o a un ajuste de expectativas. Y aquí conviene separar el ruido de los fundamentos industriales. De momento, un eventual relevo en la cúpula directiva no implica una pérdida inminente de competitividad.

Nvidia sigue operando con unos márgenes brutos descomunales, propios de un cuasimonopolio tecnológico, y conserva una ventaja competitiva envidiable en el diseño de arquitecturas para centros de datos. Sus rivales más directos, como AMD o los desarrollos propios de los gigantes tecnológicos, aún están lejos de igualar la integración entre hardware y software que ofrece la firma californiana. A corto plazo, los pedidos siguen ahí y la maquinaria de ingeniería de la empresa funciona con independencia de quién ocupe el despacho principal.

Entonces, ¿por qué vende el mercado de forma tan agresiva? La respuesta está en la aritmética básica de la valoración financiera. Durante el frenesí alcista de los últimos tres años, los inversores compraron acciones de Nvidia a unos múltiplos tan exigentes que, en la práctica, estaban asumiendo que la compañía sería capaz de mantener su actual nivel récord de beneficios durante los próximos 30 años de manera ininterrumpida solo para poder recuperar la inversión inicial. Cuando se pagan por adelantado tres décadas de perfección operativa, cualquier grieta en el relato provoca una estampida.

El escándalo de Jensen Huang ha actuado como el catalizador que ha obligado al mercado a recalibrar esa hipótesis. La posibilidad de perder a su fundador y principal estratega —en un momento en que además crecen las dudas sobre el ritmo de gasto en capital de las grandes tecnológicas y las restricciones a la exportación hacia China— ha llevado a muchos gestores a concluir que ese escenario de crecimiento perpetuo durante treinta años es sencillamente irreal. Ante la eventualidad de que Nvidia no pueda sostener el ritmo vertiginoso que descontaba su cotización, numerosos fondos han optado por recoger beneficios y desinvertir antes de que el ajuste de valoración sea aún más severo.

En definitiva, Nvidia se enfrenta a una encrucijada clásica de las grandes burbujas tecnológicas. La empresa seguirá siendo un titán rentable y un actor clave en la economía mundial aunque cambie de capitán. Sin embargo, en bolsa no basta con ser una gran compañía: hace falta superar unas expectativas que, en el caso de Nvidia, habían dejado de pertenecer al mundo terrenal para instalarse en la ciencia ficción financiera.