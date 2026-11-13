UGT rendido a Sánchez: el Supremo le ha exigido 27 millones por fraude en subvenciones desde la convocatoria electoral

UGT no sólo es que dependa de las subvenciones anuales del Gobierno, que, de hecho, se han multiplicado por más de tres desde la llegada de Pedro Sánchez. Es que depende especialmente desde la última convocatoria electoral porque el Supremo ha ratificado dos resoluciones decisivas para este sindicato que le han supuesto la exigencia de pago de nada menos que 27 millones de euros por fraude en el uso de las subvenciones.

Mientras UGT negociaba su huelga con Pedro Sánchez han ocurrido dos cosas decisivas. Dos resoluciones del Supremo que han hecho tiritar la caja de UGT. Y, por lo tanto, que han disparado la dependencia del sindicato de los pagos de Sánchez.

El montante global exigido por la Justicia se desglosa en dos fallos judiciales. El primero asciende a una exigencia de pago de nada menos que 18,31 millones de euros correspondientes a la resolución de la Sala dictada el 5 de octubre, que confirmó la improcedencia de los gastos justificados por UGT en un primer gran paquete de ayudas públicas. El 5 de octubre fue casualmente el día de la convocatoria electoral de Sánchez.

El segundo asciende a 8,79 millones de euros: la sentencia es del 13 de octubre y recoge la exigencia de pago al sindicato de 6,6 millones por el principal demandado y de 2,1 millones por los intereses de demora devengados.

La suma conjunta alcanza los 27,11 millones de euros, cuya devolución a las arcas públicas andaluzas -eran ayudas recibidas por UGT Andalucía- pasa a ser de obligado cumplimiento.

El concepto sobre el que pivotan los dos fallos del Supremo se centra en el uso de las subvenciones para pagar costes de personal del sindicato. Traducido: que han desviado subvenciones a sus sueldos.

Según establece el Alto Tribunal, el marco legal de las subvenciones para la formación no permite imputar a los fondos públicos los incrementos o mejoras retributivas acordados por encima de los mínimos fijados por ley o por el convenio colectivo de aplicación para los miembros del sindicato.

Los magistrados aclaran que, si bien cualquier entidad o sindicato posee total libertad para pactar y abonar complementos salariales a su plantilla, estos deben ser financiados exclusivamente con recursos propios y nunca a costa de las partidas otorgadas por la Administración para la ejecución de cursos de formación.

Con la emisión de ambas sentencias en la vía contencioso-administrativa, las resoluciones de reintegro adquieren firmeza ejecutiva plena. Eso sí, al sindicato le quedaría una escapatoria: la opción extraordinaria de interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional si estimase que existe una vulneración de derechos fundamentales, vía que, pese a ello, no paraliza de forma automática la ejecución de la devolución de los fondos.

Es decir, que la dependencia a partir de ahora de UGT con respecto a Sánchez es aún mayor de lo habitual: depende de más subvenciones para su liquidez y depende del Constitucional de Conde-Pumpido -es decir, de Sánchez- para librarse del pago firme.