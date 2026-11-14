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¿Cuáles son las categorías del Kit Digital? Las soluciones del catálogo, explicadas una a una

Desde la creación de una web hasta la factura o la ciberseguridad: qué soluciones incluye cada categoría del Kit Digital y cuáles se adaptan mejor.

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Desde la creación de una web hasta la factura o la ciberseguridad: qué soluciones incluye cada categoría del Kit Digital y cuáles se adaptan mejor.
ordenador | Pexels

El Kit Digital organiza todo lo que paga en categorías de soluciones de digitalización. Cada una tiene un contenido mínimo obligatorio, un tope de gasto que depende del tamaño del negocio y un periodo de prestación de doce meses. Para autónomos y empresas de menos de tres empleados, la última convocatoria incluía trece.

Las 13 categorías para autónomos y microempresas

CategoríaQué esA quién le encaja
Sitio web y presencia en internetWeb profesional con dominio y alojamientoCasi cualquier negocio sin web
Comercio electrónicoTienda onlineQuien vende producto físico
Gestión de redes socialesPublicación y seguimiento de perfilesNegocios que captan clientes en redes
Gestión de clientesPrograma para contactos, presupuestos y ventasComerciales, servicios con muchos clientes
Inteligencia empresarial y analíticaCuadros de datos del negocioComercios con mucho movimiento
Oficina virtualHerramientas de colaboración y trabajo remotoEquipos que trabajan a distancia
Gestión de procesosContabilidad, inventario, nóminasQuien lleva la gestión a mano
Factura electrónicaEmisión de facturas en formato digitalTodo autónomo que factura
Comunicaciones segurasConexiones protegidas para trabajar fueraQuien se conecta desde varios sitios
CiberseguridadProtección de equipos frente a ataquesCualquiera con datos de clientes
Presencia avanzada en internetPosicionamiento y visibilidad avanzadosQuien ya tiene web y quiere más tráfico
MarketplaceVenta en grandes plataformasProductos con salida en Amazon o similares
Puesto de trabajo seguroPortátil o sobremesa con monitorQuien trabaja con un equipo lento o viejo

El puesto de trabajo seguro, la categoría estrella

Se incorporó en 2024 solo para el segmento de autónomos y microempresas. Incluye un ordenador nuevo con licencia de ciberseguridad y cifrado de los datos almacenados, con un tope de 1.000 euros. No se puede contratar sola: exige otra solución del catálogo, y por eso una combinación muy habitual fue ordenador más web.

El equipo se presta durante doce meses. Después, si quieres quedártelo, pagas su valor residual, que Red.es limita al 15% del importe del acuerdo.

Las categorías con inteligencia artificial

En 2024, las bases añadieron nuevas soluciones: ciberseguridad gestionada, gestión de clientes con IA, inteligencia empresarial y analítica con IA y gestión de procesos con IA. Llegaron junto a la ampliación del programa a las medianas empresas. Si se abre una nueva convocatoria, habrá que ver cuáles se ofrecen a cada segmento.

Cómo combinar categorías

Con un bono de 3.000 euros y topes por categoría, lo normal es elegir dos o tres. Para un negocio local sin web, la combinación ordenador más web suele ser la más rentable. Para quien ya tiene web, puede tener más sentido una segunda web orientada a posicionamiento o una solución de gestión.

La campaña Ordenador Libertad, de Libertad Digital y ZetaPlus, apostó en 2025 por el pack de ordenador y web, y entregó 3.500 equipos.

¿Cuándo se podrán pedir?

No hay convocatoria abierta para autónomos. La Orden TDF/39/2026 mantiene el programa vigente hasta agotar fondos y permite nuevas convocatorias, cuyo catálogo aún no se conoce.

La preinscripción de Ordenador Libertad es gratuita, sin compromiso y no garantiza la ayuda. Si se abre un plazo, se contacta a los preinscritos por orden de registro.

Preinscríbete en ordenadorlibertad.es.

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