¿Cuáles son las categorías del Kit Digital? Las soluciones del catálogo, explicadas una a una

El Kit Digital organiza todo lo que paga en categorías de soluciones de digitalización. Cada una tiene un contenido mínimo obligatorio, un tope de gasto que depende del tamaño del negocio y un periodo de prestación de doce meses. Para autónomos y empresas de menos de tres empleados, la última convocatoria incluía trece.

Las 13 categorías para autónomos y microempresas

Categoría Qué es A quién le encaja Sitio web y presencia en internet Web profesional con dominio y alojamiento Casi cualquier negocio sin web Comercio electrónico Tienda online Quien vende producto físico Gestión de redes sociales Publicación y seguimiento de perfiles Negocios que captan clientes en redes Gestión de clientes Programa para contactos, presupuestos y ventas Comerciales, servicios con muchos clientes Inteligencia empresarial y analítica Cuadros de datos del negocio Comercios con mucho movimiento Oficina virtual Herramientas de colaboración y trabajo remoto Equipos que trabajan a distancia Gestión de procesos Contabilidad, inventario, nóminas Quien lleva la gestión a mano Factura electrónica Emisión de facturas en formato digital Todo autónomo que factura Comunicaciones seguras Conexiones protegidas para trabajar fuera Quien se conecta desde varios sitios Ciberseguridad Protección de equipos frente a ataques Cualquiera con datos de clientes Presencia avanzada en internet Posicionamiento y visibilidad avanzados Quien ya tiene web y quiere más tráfico Marketplace Venta en grandes plataformas Productos con salida en Amazon o similares Puesto de trabajo seguro Portátil o sobremesa con monitor Quien trabaja con un equipo lento o viejo

El puesto de trabajo seguro, la categoría estrella

Se incorporó en 2024 solo para el segmento de autónomos y microempresas. Incluye un ordenador nuevo con licencia de ciberseguridad y cifrado de los datos almacenados, con un tope de 1.000 euros. No se puede contratar sola: exige otra solución del catálogo, y por eso una combinación muy habitual fue ordenador más web.

El equipo se presta durante doce meses. Después, si quieres quedártelo, pagas su valor residual, que Red.es limita al 15% del importe del acuerdo.

Las categorías con inteligencia artificial

En 2024, las bases añadieron nuevas soluciones: ciberseguridad gestionada, gestión de clientes con IA, inteligencia empresarial y analítica con IA y gestión de procesos con IA. Llegaron junto a la ampliación del programa a las medianas empresas. Si se abre una nueva convocatoria, habrá que ver cuáles se ofrecen a cada segmento.

Cómo combinar categorías

Con un bono de 3.000 euros y topes por categoría, lo normal es elegir dos o tres. Para un negocio local sin web, la combinación ordenador más web suele ser la más rentable. Para quien ya tiene web, puede tener más sentido una segunda web orientada a posicionamiento o una solución de gestión.

La campaña Ordenador Libertad, de Libertad Digital y ZetaPlus, apostó en 2025 por el pack de ordenador y web, y entregó 3.500 equipos.

¿Cuándo se podrán pedir?

No hay convocatoria abierta para autónomos. La Orden TDF/39/2026 mantiene el programa vigente hasta agotar fondos y permite nuevas convocatorias, cuyo catálogo aún no se conoce.

La preinscripción de Ordenador Libertad es gratuita, sin compromiso y no garantiza la ayuda. Si se abre un plazo, se contacta a los preinscritos por orden de registro.

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