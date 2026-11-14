La cifra que explica por qué la política de vivienda de Sánchez es tan absurda

Entre 2021 y 2025, en España se crearon 1.222.836 hogares y se terminaron 466.469 viviendas. Es decir, hubo 756.367 familias que querían una casa y no la encontraron entre la vivienda nueva. Si quiere una cifra que explique lo que ha pasado con los precios del mercado inmobiliario, tanto en vivienda como en alquiler, en la última década, no encontrará una más significativa. ¿Por qué se encarece la vivienda? Porque no hay suficiente oferta nueva para la demanda generada.

Estos datos están sacados del informe "La vivienda y el precio de la escasez. El crecimiento demográfico y las restricciones a la construcción explican la crisis de la vivienda en España" que Daniel Fernández, Santiago Calvo López y Gonzalo Melián han publicado para el Centro Ruth Richardson de la Universidad de las Hespérides.

Los autores destacan otros datos llamativos. Por ejemplo, que "los precios de compraventa y alquiler en España han subido alrededor de un 50 % desde 2018, muy por encima de los salarios y de la inflación"; o que "la inmigración (nuevos hogares llegados desde el extranjero) explica el 60 % de la subida del precio de compraventa y el 41 % del alquiler en España. La vivienda turística (1,3 % del parque) y los fondos de inversión (4,4 %) no bastan para explicar el encarecimiento". A partir de aquí, su diagnóstico es claro: "La causa de fondo [del encarecimiento] es que la oferta no reacciona: el urbanismo restrictivo y una regulación de la construcción cada vez más exigente frenan la llegada de vivienda nueva".

Puede que estas cifras tan exactas no sean conocidas por el gran público. Pero el problema de fondo (más demanda que oferta) sí está en el centro del debate público. Desde la derecha se pide construir más (y también restricciones a la inmigración); desde la izquierda, se recuerdan los años de la burbuja inmobiliaria como prueba de que los precios pueden subir aunque se dispare la oferta.

Pero hoy no quiero entrar ahí. Lo que más me interesa es el desequilibrio, los tres cuartos de millón de menos viviendas que de hogares. Y lo que eso supone para la política de vivienda de Pedro Sánchez, como presidente y como candidato.

Porque lo que nos viene a decir Sánchez es que el problema es de los fondos buitre, de las viviendas vacías, de los rentistas, de los propietarios avariciosos… Es decir, de los que quieren forrarse a nuestra costa y encarecen los precios a voluntad. Es lógico que, con este diagnóstico, todas las medidas propuestas vayan dirigidas a controlar los precios: zonas tensionadas, prohibición de subir los alquileres a los que ya tienen un contrato, límites a las rentas, prórroga automática de los contratos manteniendo las condiciones firmadas en el pasado, etc. Algunas se han aprobado y otras no; varias estuvieron vigentes en unas ciudades-regiones; también las hay que nunca consiguieron aprobarse (o lo hicieron sólo durante unas horas, hasta que el decreto de turno decayó). Pero todas marchan en la misma dirección: precios y condiciones.

Y todas están mal porque parten de la misma premisa: que los precios son algo que algunos oferentes especialmente poderosos pueden manipular a voluntad. No es cierto ni siquiera en aquellos supuestos en los que puede llegar a tener algo de verdad (esas situaciones monopolísticas en el que un actor domina por completo un mercado). Y no lo es porque al consumidor siempre le queda una opción: no comprar. Por eso no vemos a una aerolínea que tiene el único vuelo entre dos destinos poner cada billete a 10.000 euros. Si fuera cierto ese "puede hacer lo que quiera" que a veces plantea la izquierda… lo haría.

Evidentemente, en el mercado de la vivienda, uno de los más fragmentados desde la oferta que uno puede imaginar, es todavía menos cierto. Ni el fondo buitre más grandes (y más buitre) que puedan imaginar sería capaz de fijar el precio de la vivienda, en compraventa o alquiler de una ciudad española. De hecho, la proposición es tan ilógica que se contradice con nuestro propio pasado. Si son tan poderosos y tan malignos, la pregunta no es por qué ahora nos cobran 2.000 euros por un piso; la pregunta es por qué cobraban 1.000 hace una década. Porque sí, hace una década ya estaban en España y ya eran avariciosos.

Pero lo más relevante, lo que evidencia el absurdo de las propuestas de la izquierda es esas más de 750.000 viviendas de diferencia de la que hablábamos al principio:

Supongamos que somos capaces de intervenir el mercado vía precios;

supongamos que incluso tras esa intervención no se retira vivienda del mercado (y esto es mucho suponer);

con estas suposiciones, los que encuentren casa podrán disfrutar de ese inmueble pagando una cifra "justa", con unas condiciones "dignas"… vamos, lo que la izquierda asegura que lograría

Pues bien, el problema es que, incluso siendo todo esto cierto, la gran pregunta permanece: ¿y qué hacemos con las 756.367 familias que se quedan fuera del cupo? Porque hablamos de una imposibilidad física: si tienes 470.000 casas y 1.220.000 viviendas… te puedes poner como te pongas, pero tienes que gestionar un problema de escasez. De eso no te libras, con buenismo o sin él. Pero esto, tan obvio, no cala en el debate público. Si topas los precios, lo máximo que puedes conseguir es que los que consigan casa sean los primeros que llegan (también tendrás retirada de vivienda, pero ni siquiera entraremos hoy ahí), pero el descuadre de familias-viviendas no cambia.

Por cierto, lo de la gestión de la escasez es lo que hacen (y muy bien) los precios. Por un lado, informan al oferente que hay más gente que desea una vivienda, incentivándole a que la ponga en el mercado (promotores que puedan iniciar vivienda nueva, propietarios con segunda vivienda que la sacan al mercado); y al demandante de que tiene más competencia (quizás busque en zonas más alejadas donde sí hay vivienda disponible). No es que sea perfecto, porque el mundo no lo es, pero transmite información y alinea incentivos. Justo lo contrario que las medidas de los decretos de Sánchez. Intuimos que no le vamos a convencer: parece más rentable seguir hablando de "buitres", como tienen tan mala prensa.