'Economía Para Todos' cumple 1000 programas y lo celebra en esRadio
Economía Para Todos cumple 1000 programas y lo celebra en esRadio con todo su equipo y Carmen Tomás a la cabeza.
1 / 7
Economía Para Todos cumple 1000 programas y lo celebra en esRadio.
2 / 7
Flores para Carmen Tomás, que posa en la imagen con todos sus colaboradores.
3 / 7
Carmen Tomás soplando la velas del cumpleaños del programa.
4 / 7
Carlos Cuesta celebra con Carmen Tomás los 1.000 programas de Economía para Todos.
5 / 7
El estudio de Economía para Todos se convirtió en una fiesta.
6 / 7
El número 1.000 que lució en la tarta para celebrar el éxito de Economía para todos.
7 / 7
Todos los participantes en el éxito del programa de Carmen Tomás.