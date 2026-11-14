El debate de los hoteles y restaurantes "sólo para adultos": ¿capricho o discriminación?

Los hoteles solo para adultos son una de las tendencias que más polémica generan en el sector turístico. Para muchos, simbolizan una sociedad que expulsa a la infancia de los espacios comunes y que busca una comodidad extrema. Los datos y la lógica del mercado cuentan una historia más matizada.

El debate parte de una columna de Ana Iris Simón que critica la proliferación de establecimientos sin niños. Si bien la búsqueda de una vida sin ninguna fricción puede tener sentido, que nada resulte mínimamente molesto tiene un coste. Pero no es cierto que los niños estén hoy más apartados que antes. Antes todos los restaurantes eran de facto para adultos, pues era más caro llevar a la familia.

Hoy los padres y los abuelos pasan mucho más tiempo con sus hijos, y el gasto en ocio dirigido a menores se ha disparado en las clases medias occidentales durante las últimas dos décadas. Los niños han entrado en ámbitos que antes les estaban vedados, y de ahí nace la demanda de quien quiere tranquilidad.

Buena parte de quienes reservan estos hoteles son padres de familia. Quien convive a diario con sus hijos agradece una semana sin ellos, y eso no equivale a arrepentirse de tenerlos. La clave es la diferencia entre un momento placentero y una vida con sentido. Un día en el que los adultos se juntan sin niños puede ser el mejor del verano, pero treinta días seguidos así acabarían en hartazgo. A la inversa, llevar al niño al fútbol o ayudarle con los deberes resulta pesado una a una, pero la suma de esas jornadas es lo que muchos padres consideran lo mejor de su vida. Con el cuidado de un familiar enfermo ocurre algo parecido.

También influye cómo se plantea la convivencia. Los adultos llevan a los niños a restaurantes, museos o viajes que a ellos les resultan aburridos, y después se sorprenden de que se porten mal. Entre el viaje imaginado y el real hay una distancia enorme, y es lógico que a un niño de nueve años no le entusiasme Ámsterdam. A ello se añade un cambio de actitud: antes cualquier adulto podía llamar la atención a un niño en la calle sin que sus padres se ofendieran, y hoy las normas básicas de convivencia han pasado a explicitarse.

La lógica económica de la segmentación

La explicación económica está en internet. Al hundirse los costes de intermediación y de información, resulta viable abrir un negocio para un colectivo muy concreto. Es el mismo fenómeno que permitió a Uber llegar al gran público: los coches con conductor ya estaban permitidos en los años 80, pero solo existían para ejecutivos porque poner en contacto al chófer con el cliente era carísimo. Con los negocios para colectivos pasaba lo mismo. Juntar a cien personas antes de internet era complejo, y ahora basta un anuncio.

Así han aparecido comunidades residenciales en Florida solo para mayores de 55 años, viajes para solteros, gimnasios para mujeres, urbanizaciones nudistas como la de Vera o clubes franceses para comer embutido y beber vino. El dueño de un establecimiento debe poder decidir quién entra en su local.

No culpemos al mercado

Y es que el mercado solo responde a lo que la sociedad demanda. Si hay un Primark en la Gran Vía y no una tienda de Biblias, es porque hay más clientes dispuestos a pagar por lo primero. La pregunta de fondo es por qué nuestras sociedades piden esos espacios, y la respuesta apunta en parte a una pérdida de civismo: quien tiene que prohibir el bañador mojado en un comedor ya no puede dar por supuesta una norma básica.

Para profundizar en estas ideas y descubrir por qué el mejor día de vacaciones equivale a la mejor vida, te invitamos a escuchar el episodio completo de Economía para Quedarte sin Amigos, disponible en todas las plataformas de podcast y en el canal oficial de YouTube.