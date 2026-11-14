Joaquim Hortalà, el nuevo presidente de Adif cercano a Illa y casado con la dos de Carlos Cuerpo

Joaquim Hortalà i Vallvé es desde este viernes el nuevo presidente de Adif. Su llegada se produce después del cese tardío de Luis Marco de la Peña, que dejó su puesto sólo cuando el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, relevó en Transportes al dimitido Óscar Puente. De la Peña se fue sin asumir responsabilidades por Adamuz y Urda, y ni siquiera mencionó a las víctimas en su carta de despedida. Hortalà llega en el momento más crítico para la compañía.

Abogado del Estado, está casado con la también abogada del Estado y secretaria de Estado de Comercio, María Amparo López Senovilla, número dos de Cuerpo en el Ministerio de Economía junto con el Secretario de Estado de Economía, Israel Arroyo. Es hijo del que fuera presidente de la Bolsa de Barcelona durante 17 años, Joaquim Hortalà i Arau, conocido independentista, exdiputado de ERC, pero muy cercano a Jordi Pujol, que le nombró consejero de Industria en 1984. Hortalà i Arau defendió siempre la supuesta "honestidad y gestión" del expresidente catalán.

Su hijo, Hortalà i Vallvé, cercano al presidente catalán, Salvador Illa, llega a Adif después de que el exministro Puente dijera que la renovación de la vía Madrid-Barcelona podría conllevar su cierre durante al menos un año. Sus palabras provocaron un terremoto en el PSC, y fue obligado a rectificar, dado el perjuicio económico y reputacional que provocaría la medida. Es, además, campaña electoral y la bolsa de votos del PSC es imprescindible para Pedro Sánchez.

Su trayectoria profesional está relacionada con el asesoramiento jurídico en instituciones públicas, lo que ha llamado mucho la atención dentro de la propia compañía porque se produce justo cuando la Fiscalía Europea investiga el destino de 86 millones de euros de fondos europeos para la renovación de la línea Madrid-Sevilla.

Asesoramiento jurídico en plena investigación

La UCO entró la semana pasada en la sede de Adif, del Tribunal de Cuentas y de la Agencia Española para la Seguridad Ferroviaria para buscar documentación sobre los contratos realizados, especialmente después de que se conociera el retraso en el cambio del sistema de seguridad LZB por el ERTMS, que tenía que estar operativo desde enero, y habría ayudado a evitar el accidente de Urda.

El nuevo presidente de Adif estuvo en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, y en 2024 fue nombrado secretario general y del Consejo de Administración de Renfe, puesto del que dimitió en junio de 2026 por discrepancias internas con el ya expresidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, al que sustituye Inmaculada Gutiérrez Carrizo.

La designación de Hortalà i Vallvé se produce a tan sólo quince días de las elecciones del 29-N, en un intento del Gobierno por ofrecer una imagen de renovación y ruptura con la era Puente, como hizo éste al llegar al Ministerio y destituir de sus puestos a varios cargos asociados a José Luis Ábalos y la corrupción. Sin embargo, muchos fueron después reubicados en otros puestos de Adif.

Si se produce un cambio de Gobierno después de las generales, PP y Vox afrontan el reto de desmenuzar una estructura muy compleja, en la que cada nuevo nombramiento ha ido superponiendo a sus personas de confianza, sin relegar completamente a los anteriores. Una compañía estratégica y con una dimensión elefantiásica en la que será muy difícil zambullirse para conocer los fallos de gestión que han derivado en los dos mayores accidentes que ha sufrido España.